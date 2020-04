Kanadan valtio maksaa palkkoja kymmenillä miljardeilla työttömyyden hillitsemiseksi – pääministeri Trudeau tuli parlamenttiin oltuaan kuukauden eristyksissä kotonaan

Kanadan parlamentti on hyväksynyt ohjelman, jolla valtio avustaa yrityksiä palkanmaksussa koronaviruskriisin keskellä.

73 miljardin Kanadan dollarin (noin 48 miljardin euron) suuruista ohjelmaa luonnehdittiin julkisen vallan suurimmaksi taloudelliseksi toimeksi sitten toisen maailmansodan.

Parlamentti on Kanadassa istuntotauolla pandemian takia, mutta piti lauantaina poikkeuksellisen pääsiäisviikonlopun istunnon palkkaohjelman hyväksymiseksi.

Istuntoon osallistui vain kourallinen kansanedustajia, heidän joukossaan pääministeri Justin Trudeau, joka oli tätä ennen ollut kuukauden eristyksissä kotonaan vaimonsa koronavirustartunnan takia. Trudeaun vaimo on tervehtynyt tartunnastaan.

Palkkaohjelmassa valtio maksaa kolmen kuukauden ajan 75 prosenttia sellaisten työntekijöiden palkasta, joiden työnantajien liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen takia. Ohjelman tarkoituksena on välttää suurtyöttömyys. Viime kuussa Kanadasta hävisi yli miljoona työpaikkaa.

Samankaltaisia ohjelmia ovat aiemmin hyväksyneet muun muassa Britannia ja Australia.

Kanadassa on todettu yli 23 000 koronavirustartuntaa ja kuolemia on kirjattu 678. Miljoonaa asukasta kohden kuolemantapauksia on 17.