Kanariansaarten sään toivotaan parantuvan puoliltaöin

Espanjan ilmatieteen laitos Aemet ennustaa sään paranevan Kanariansaarilla puoliltaöin paikallista aikaa eli maanantain puolella Suomen aikaa. Ennusteesta tviittaa myös Espanjan liikenneministeriö, joka kertoo valmistautuvansa lentoliikenteen uudelleen aloittamiseen.

Kovien tuulten Saharasta levittämä hiekka on huonontanut näkyvyyttä Kanariansaarilla koko viikonlopun. Jo eilen lentoliikennettä rajoitettiin huomattavasti osalla saarten lentokentistä, ja nyt kaikki saarille suuntautuva lentoliikenne on keskeytetty. El Pais -lehden mukaan myös meriliikenne on keskeytetty huonon näkyvyyden vuoksi.