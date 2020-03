Kansalliskaartin joukot lähdössä New Yorkin esikaupunkiin auttamaan koronaviruksen vastaisessa taistelussa

Yhdysvalloissa suunnitellaan jo kansalliskaartin ottamista apuun koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

New Yorkin osavaltio aikoo tuoda kaduille kansalliskaartin joukkoja New Rochellen kaupungissa. Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo kertoo, että viranomaiset luovat niin sanotun torjunta-alueen, joka ulottuu 1,6 kilometrin säteelle New Rochellen kaupungissa löytyneestä viruskeskittymästä. New York Timesin mukaan New Rochellessa on Yhdysvaltain laajin yksittäinen koronavirustartuntojen keskittymä.

Kuvernöörin mukaan joukkokokoontumiset kielletään, ja koulut, kirkot ja synagogat suljetaan. Kansalliskaartin joukkoja on pyydetty alueelle toimittamaan ruokaa ja auttamaan julkisten paikkojen siivoamisessa.

Kaupat saavat olla auki ja ihmiset saavat liikkua vapaasti. Cuomo korosti, että kysymys ei ole varsinaisesta karanteenista. Kaupungissa on 80 000 asukasta.

New Yorkin osavaltiossa on todettu noin 170 koronavirustartuntaa. New Rochelle sijaitsee Westchesterin piirikunnassa, jossa koronavirustartuntoja on 108. Valtaosa tartunnoista on todettu juuri New Rochellessa.

Koko maassa vahvistettuja koronavirustartuntoja on noin 950.

Brittiministeri sai koronavirustartunnan

Britanniassa sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelevä ministeri Nadine Dorries on saanut koronavirustartunnan.

Konservatiivipuoluetta edustava Dorries kertoo lausunnossaan, että hän on heti tiedon saatuaan jäänyt oma-aloitteisesti karanteeniin kotiin ja ottanut käyttöön kaikki suositellut varotoimenpiteet. Dorries oli alkanut voida huonosti perjantaina mutta uskoi olevansa jo toipumassa.

Terveysviranomaiset yrittävät ministerin mukaan nyt selvittää, mistä ministeri sai tartunnan ja kenen kaikkien kanssa hän on ollut tekemisissä.

Dorries on ensimmäinen brittipoliitikko, jolla on diagnosoitu koronavirustartunta. Tieto hänen sairastumisestaan on herättänyt pelkoja siitä, keitä muita on mahdollisesti saanut tartunnan. Times-lehti kertoi ministerin tavanneen viime viikolla satoja ihmisiä. Hän oli ollut myös pääministerin virka-asunnolla tapaamisessa, johon pääministeri Boris Johnson osallistui.

Britanniassa on todettu noin 380 koronavirustartuntaa, ja kuolleita on kuusi. BBC:n mukaan lääkärit ovat varoittaneet, että vastaanotoilla saatetaan joutua luopumaan kiireettömästä hoidosta, jotta voidaan keskittyä sairaimpien potilaiden hoitoon.

Hongkongissa ja Macaossa suunnitellaan koulujen uudelleen avaamista koronaviruksen jäljiltä

Hongkongissa ja Macaossa pohditaan koulujen avaamista uudelleen, kirjoittaa Guardian. Alueiden kaikki koulut ovat olleet koronaviruksen takia kiinni kiinalaisesta uudestavuodesta eli helmikuun alusta.

Koulujen on ollut määrä aueta pääsiäisien jälkeen. Kiinan erityishallintoalueella Macaossa suunnitellaan, että koulut olisivat auki jo ennen pääsiäistä.

Hongkongissa opettajien ammattiliitot ovat ehdottaneet, että koulutyöhön palattaisiin vaiheissa niin, että vanhemmat oppilaat pääsisivät opintojen pariin aikaisemmin, aikaisintaan 20. huhtikuuta. South China Morning Postin mukaan nuorimmat oppilaat saattaisivat palata kouluun vasta toukokuussa.

Koronavirus lähti leviämään Kiinan Wuhanista joulukuussa.

Lähteenä myös AFP.