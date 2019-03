Kardinaali George Pell sai kuuden vuoden vankeustuomion kahden pojan hyväksikäytöstä

Kardinaali George Pell on saanut kuuden vuoden vankeustuomion kahden pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1990-luvulla. Pojat olivat tuolloin 13-vuotiaita. Oikeuden mukaan Pell käytti poikia hyväksi Pyhän Patrickin katedraalissa Australian Melbournessa, kun hän oli Melbournen arkkipiispa.

Pell on kiistänyt syyllisyytensä, ja hänen odotetaan valittavan tuomiosta.

Pell on entinen Vatikaanin talouspäällikkö ja toiminut yhtenä paavin lähimmistä neuvonantajista. Hän on korkeimmassa asemassa oleva katolisen kirkon edustaja, joka on tuomittu lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista.