Katalaanijohtajien vankeustuomiot toivat mielenosoittajia Barcelonan kaduille – protestoijat tukkivat liikenteen lentokentälle

Espanjan korkeimman oikeuden itsenäistymishankkeen johtajille maanantaina langettamat vankeustuomiot toivat mielenosoittajia kaduille Barcelonassa. Protestoijien julisteissa vaadittiin poliittisten vankien vapauttamista ja kehotettiin lisää kansaa kaduille, kertoi BBC.

Illalla mielenosoittajat tukkivat liikenteen Barcelonan lentokentälle, ja osa heistä otti yhteen poliisin kanssa lentokentän sisäänkäynnillä.

Korkein oikeus langetti maanantaina 9–13 vuoden vankeustuomiot yhdeksälle Katalonian itsenäistymishankkeen johtajalle. Pisimmän tuomion sai alueen entinen varapresidentti Oriol Junqueras, jolle langetettiin 13 vuoden vankilatuomio kansankiihotuksesta ja julkisten varojen väärinkäytöstä.

Yhteensä 12:ta johtajaa vastaan nostettiin syytteet heidän toiminnastaan lokakuun 2017 kansanäänestyksen aikoihin. Kolme heistä tuomittiin tottelemattomuudesta, mutta he eivät saaneet vankilatuomiota. Kaikki syytetyt kiistivät syyllisyytensä.

Belgiaan oikeusprosessia paennut alueen entinen johtaja Carles Puigdemont luonnehtii tuomioita skandaaliksi.

– On aika reagoida eri tavalla kuin koskaan ennen. Poikiemme ja tyttäriemme tulevaisuuden, demokratian, Euroopan, Katalonian puolesta, Puigdemont kirjoitti Twitter-tilillään.

Pääministeri kehotti kääntämään uuden luvun

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez kehotti kääntämään uuden luvun Kataloniassa. Se perustuisi hänen mukaansa rauhanomaiseen rinnakkaiseloon Kataloniassa dialogin kautta.

Itsenäisyysliike ei Sanchezin mukaan onnistunut saamaan kotimaista kannatusta eikä kansainvälistä tunnustamista, ja tämänpäiväinen korkeimman oikeuden päätös vahvistaa liikkeen tappion.

– Kukaan ei ole lain yläpuolella. Espanjan kaltaisessa demokratiassa kukaan ei joudu oikeuteen ajatustensa takia vaan laissa määritellyn rikollisen toiminnan takia, Sanchez sanoi.

Sanchez on viime viikkoina tehnyt selväksi, ettei hänen hallituksensa siedä väkivaltaa. Samalla hän on varoittanut, ettei epäröi Katalonian itsehallintoalueen ottamista uudelleen keskushallinnon valvontaan. Näin Espanja teki kaksi vuotta sitten Katalonian julistauduttua itsenäiseksi.

Katalonian aluehallinto tavoittelee Kataloniasta edelleen itsenäistä tasavaltaa. Kaksi suurinta puoluetta on kuitenkin erimielisiä siitä, miten tavoite voitaisiin saavuttaa.

Kataloniassa on noin 7,5 miljoonaa asukasta, mikä on 16 prosenttia koko Espanjan asukasmäärästä. Katalonian osuus Espanjan viennistä on neljännes ja bruttokansantuotteesta lähes viidennes.

Katalonian kansallismieliset ovat pitkään valittaneet siitä, että alueelta lähetetään liian paljon rahaa Espanjan köyhempiin osiin, koska keskushallinto säätelee verotusta.