Katalonian alueparlamentti hamuaa edelleen Puigdemontia johtoon

Katalonian uusi alueparlamentti otti keskiviikkona askeleen kohti omaehtoisessa maanpaossa olevan aluejohtajan Carles Puigdemontin nimeämistä takaisin maakunnan johtoon, kun se valitsi uudeksi puhemiehekseen itsenäisyysmielisen Roger Torrentin. Samalla itsenäisyysmieliset varmistivat itselleen myös neljä paikkaa seitsenhenkiseen varapuhemiehistöön.

Teoriassa Puigdemontin pitäisi olla myöhemmin paikalla parlamentissa, jotta hänet voitaisiin valita Katalonian johtoon. Parlamentin säännöt tosin toteavat ainoastaan, että "johtajan on esitettävä ohjelmansa parlamentille". Puigdemontin mukaan hän voisi tehdä näin joko videolinkin välityksellä tai esittelemällä ohjelmansa – jonka sisällöstä Puigdemont ei ole puhua pukahtanut – jonkun toisen välityksellä.

Madridin keskushallinnon mukaan etäesittely ei ole mahdollista. Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn mukaan Katalonia tulee pysymään keskushallinnon suorassa ohjauksessa, jos Puigdemont keplotellaan johtoon.

Aluejohtaja on valittava kymmenen päivän sisällä ensimmäisestä kokoontumisesta.

Tyrmässä olijoita kunnioitettiin nauhoin

Itsenäisyyttä kannattavilla puolueilla on 70 paikkaa uuden alueparlamentin 135 paikasta. Enemmistö on kuitenkin teoreettinen, sillä edustajista kolme istuu vankilassa ja viisi on ulkomailla. Puigdemontia ja neljää hänen ex-ministeriään odottaa välitön pidätys, jos he palaavat Kataloniaan.

Vankilassa olevien parlamentin jäsenten penkeille pantiin keskiviikkona suuret keltaiset nauhat. Alueparlamentin ensimmäinen istunto päättyi yhteisesti laulettuun Katalonian hymniin samalla kun separatistiedustajat huusivat muun muassa "Kauan eläköön Katalonia" ja "Vapaus".

Espanja vajosi syvimpään poliittiseen kriisiin vuosikymmeniin, kun Katalonia julistautui yksipuolisesti itsenäiseksi lokakuussa. Julistusta edelsi kansanäänestys, joka Espanjan hallituksen mukaan oli vastoin maan perustuslakia.