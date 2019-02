Katolisen kirkon kardinaali George Pell tuomittiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

Katolisen kirkon kardinaali George Pell on tuomittu lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Australiassa, kertoivat oikeuden viranomaiset tiistaina. Pell on korkeimmassa asemassa oleva katolisen kirkon jäsen, joka on tuomittu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

77-vuotias Pell todettiin syylliseksi kahden kuoropojan seksuaaliseen hyväksikäyttöön kirkon sakastissa Melbournessa 1990-luvulla. Ratkaisu annettiin jo joulukuussa, mutta siitä tuli julkinen vasta nyt.

Pell on toiminut Vatikaanin talouspäällikkönä, mutta on jäänyt vapaalle virastaan. Hän on kiistänyt kaikki syytteet ja aikoo asianajajansa mukaan valittaa tuomiosta.