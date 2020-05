Kaunis kevätsää sai New Yorkin asukkaat rikkomaan koronasääntöjä

Poliisi jakoi sunnuntaina kymmenittäin sakkoja koronaviruksen vuoksi määrättyjen sääntöjen rikkomisesta New Yorkissa. Kaunis sää ja yli 20 asteen kivunnut lämpötila sai viikkoja sisällä nököttäneet ihmiset lähtemään muun muassa New Yorkin keskuspuistoon ja Queensin Rockaway Beach -rannalle.

New Yorkin asukkaat saavat mennä ulos harrastamaan liikuntaa, mutta sääntöjen mukaan muihin on pidettävä vähintään kahden metrin etäisyys ja hengityssuojainta on käytettävä. Kokoontumiset ovat niin ikään kiellettyjä.

Periaatteessa koronasäännösten rikkomisesta voi saada jopa tuhannen dollarin sakot.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sanoi ymmärtävänsä ihmisten tylsistymisen, mutta muistutti, ettei virusepidemia ole vielä ohitse. New Yorkissa kerrottiin sunnuntaina viranomaisten saaneen tiedon 280 ihmisen kuolemasta koronaviruksen seurauksena.

New Yorkin koronavirustilastot kuuluvat Yhdysvaltain synkimpiin. Osavaltiossa on kuollut viruksen seurauksena liki 20 000 ihmistä.

Pompeo: Koronavirus on peräisin kiinalaislaboratoriosta

Yhdysvaltojen mukaan valtava määrä todisteita viittaa siihen, että uusi koronavirus on peräisin viruslaboratoriosta Wuhanissa Kiinassa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo sanoi ABC-kanavan haastattelussa pitävänsä laboratoriota viruksen lähtöpaikkana.

– Uskon, että koko maailma alkaa huomata tämän. Muistakaamme, että Kiinasta on aikaisemminkin päässyt vapaaksi infektioviruksia ja se on käyttänyt laboratorioita, joiden standardit eivät ole riittäviä, Pompeo sanoi.

Pompeon mukaan Kiina vähätteli alussa uutta koronavirusta, koska tämä kuuluu "klassiseen kommunistiseen strategiaan väärän informaation välittämisestä".

– Tämä toi mukanaan valtavan riskin. Presidentti Trumpin kanta on kuitenkin selvä: tulemme pitämään tähän syyllistyneitä vastuullisina teoistaan, Pompeo jatkoi.

Yhdysvallat ei sen sijaan usko, että virus olisi ihmisen valmistama tai geneettisesti muunneltu.

Kiina on kiistänyt tiedot viruksen pääsemisestä maailmalle laboratoriosta. Kiinan mukaan virus on todennäköisesti peräisin villieläimiä myyvältä torilta.

Kymmenet osavaltiot hölläsivät rajoituksia

Yli 30 osavaltiota oli viikonloppuun mennessä lieventänyt koronaviruksen vuoksi määrättyjä liikkumisrajoituksia. Lievennyksien taso vaihteli suuresti: joissakin osavaltioissa yritykset voivat jo avata ovensa, kun taas toisissa avattiin vain julkisia puistoja ulkoilua varten, kertoi uutiskanava CNN.

Valkoisen talon ohjeiden mukaan rajoituksia ei saisi lieventää ennen kuin tartuntojen määrä on ollut selkeässä laskussa kahden viikon ajan. Liian aikainen koronakurin höllentäminen saattaa poikia uuden tartunta-aallon.

Koronaviruksen kerrottiin sunnuntaina leviävän huolestuttavasti myös Yhdysvaltain vankiloissa. Liitovaltion viranomaisten mukaan yli puolesta liittovaltion vankiloista on löydetty tartuntoja. Liittovaltio ylläpitää toistasataa vankilaa ympäri maata, mutta niiden lisäksi maassa on runsaasti myös yksityisiä vankiloita, joista tietojen keruu viruksesta on vaikeaa.

Yhdysvaltojen vankiloissa on arviolta 2,3 miljoonaa vankia.

Koronavirustilannetta seuraavan Worldometer-tilastosivuston mukaan Yhdysvalloissa oli sunnuntaihin mennessä todettu vajaat 1,2 miljoonaa koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena oli kuollut vajaat 68 000 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on kuollut 205 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli sunnuntaina 42.

Yhdysvalloissa on vahvistettu eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Koko maailmassa tartunnan saaneita on yli 3,5 miljoonaa ja kuolleita noin neljännesmiljoona.