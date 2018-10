Kauppasota USA:n kanssa uhkaa ajaa Kiinan 400 miljoonaa sikaa laihdutuskuurille

Kiinan ja USA:n välinen kauppasota uhkaa vakavasti amerikkalaisia soijantuottajia, jotka ovat menettämässä Kiinan asettamien tuontitullien myötä yli 12 miljardin dollarin vientimarkkinan.

Vielä suuremmissa vaikeuksissa on kuitenkin Kiina, jonka kotimainen lihantuotanto on nojannut vahvasti ulkomaisiin soijapapuihin ja niistä valmistettaviin proteiinipitoisiin rehuihin. Maan soijatuonnista noin 39 prosenttia on tullut Yhdysvalloista.

Kiina asetti heinäkuussa amerikkalaisille soijapavuille 25 prosentin ylimääräisen tuontitullin vastatoimena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tekemille tullipäätöksille.

Jättiläismaa on sen jälkeen yrittänyt korvata amerikkalaistuontia brasilialaisella soijalla, mutta Brasilia ei pysty järjestämään ainakaan lähikuukausina sellaista lisätuotantoa, että sillä pystyttäisiin kattamaan amerikkalaistuonnin jättämä vaje, arvioi CNN.

Brasiliassa seuraava satokausi on vasta ensi keväänä, eikä varastojakaan juuri ole, koska maailman kolmanneksi suurimman soijantuottajan Argentiinan soijasato tuhoutui viime kevään kuivuudessa.

Yhdysvallat ja Brasilia hallitsevat soijapavun globaaleja vientimarkkinoita yli 81 prosentin markkinaosuudella. Seuraavaksi tulevilla Argentiinalla, Paraguaylla ja Kanadalla on yhteensä noin 12 prosentin siivu.

Loput 7 prosenttia hajautuvat pienemmille tuottajamaille, joiden tuotannolla ei pystytä ratkaisemaan Kiinan valtavaa soijan nälkää. Maa nielee vuosittain noin kaksi kolmasosaa maailman kaikesta tuontisoijasta – yli 90 miljoonaa tonnia – ja esimerkiksi Etelä-Amerikan maiden vienti suuntautuu jo nyt lähes yksinomaan Kiinaan.

Kiina käyttää tuontisoijaa rehuna, erityisesti sianlihan mutta myös siipikarjan ja kalojen tuotantoon. Se on 1379 miljoonan kiinalaisen ruokahuollon kulmakivi.

Kiinan maatalousministeriön vanhempi virkamies Tang Ke vakuutti viime viikolla uutistoimisto Reutersille, että tilanne ei ole niin huolestuttava kuin amerikkalaisviestimistä voisi ymmärtää: varastoja riittää ja omaakin tuotantopinta-alaa on kasvatettu.

Elokuussa Yhdysvaltain soijatiloilla kierrelleen kiinalaisdelegaation viesti oli kuitenkin toinen. Eräs kiinalaista soijan ostajatahoa edustanut virkailija arvioi nimettömänä Reutersille, että jättiläismaan varastoissa riittää soijaa marraskuulle asti. Sen jälkeen, joulu–marraskuussa, ollaan jo ”pienessä pulassa”.

Virkailija arvioi, että Kiinan on pakko aloittaa jenkkisoijan ostot uudelleen – joko tullien kanssa tai ilman.

Saman arvion antoi elokuussa myös Hampurissa toimiva öljykasvien maailmankauppaa seuraava Oil World -tutkimuslaitos. Sen mukaan Kiina joutuu ostamaan amerikkalaissoijaa vähintään 15 miljoonaa tonnia ennen ensi kevättä.

Soijatullien peruminen olisi Kiinalle suuri nöyryytys.

Sille on yksi vaihtoehto, mutta se ei palvele lihantuotannon eikä eläintenkään etuja. Amerikkalaisen Epoch Times -lehden mukaan Kiinan rehuteollisuutta edustava järjestö suunnittelee sian- ja kananrehujen proteiinipitoisuuden laskemista ja soijan osittaista korvaamista synteettisillä proteiineilla. Kiinalaisasiantuntijoiden mukaan maan noin 400 miljoonaa sikaa selviäisivät kyllä tilapäisestä laihdutuskuurista.

Amerikkalaisasiantuntijoiden mukaan pienimuotoinen proteiinikikkailu ei kuitenkaan riitä. Jos rehun proteiinipitoisuutta laskettaisiin kahdella prosentilla, päädyttäisiin korkeintaan 10 miljoonan soijatonnin säästöihin. Soijavajetta jäisi edelleen yli 20 miljoonaa tonnia.

Suomi ei ole erityisen soijariippuvainen

USA:n ja Kiinan välinen kauppasota sotkee molempien maiden omaa maataloussektoria, mutta ei välttämättä nosta ruuan hintaa globaalisti.

– Soijalla on toimivat maailmanmarkkinat. Kiinan tullit todennäköisesti ohjaavat amerikkalaista soijaa nykyistä enemmän EU-markkinoille, minkä seurauksena EU:n nykyiset soijan toimittajat suuntaavat vientiään enemmän Kiinaan. Tullit vaikuttavat siis globaaleihin kauppavirtoihin, mutta tuskin kovinkaan paljon maailmanmarkkinahintoihin, arvioi PTT:n maatalousekonomisti Tapani Yrjölä.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kiinan tullit voivat jopa hieman alentaa soijan hintaa EU-alueella, kun USA yrittää purkaa ylijäämäänsä maailman toiseksi tärkeimmälle soijan markkina-alueelle.

– Toki soijaa voi myös varastoida, mutta varastot on joka tapauksessa jossain vaiheessa purettava ja silloin hinta romahtaa. Siksi varastointia ei ole paljonkaan harrastettu, Yrjölä sanoo.

EU:n lihantuotanto pyörii tuontisoijalla kuten Kiinankin, mutta Suomi ei ole erityisen soijariippuvainen. Suomeen tuodaan vuosittain soijaa vain noin 31 kiloa jokaista kansalaista kohden, kun Kiinassa vastaava luku on 69 kiloa. Suomi käyttää rehuissaan paljon muita valkuaisen lähteitä kuten esimerkiksi rypsiä ja rapsia.

