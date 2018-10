Kavanaugh'n valinta korkeimpaan oikeuteen on käytännössä varmistunut

Brett Kavanaugh'n valinta USA:n korkeimman oikeuden tuomariksi on käytännössä varmistunut. Sekä demokraattisenaattori Joe Manchin että aiemmin epäröinyt republikaanisenaattori Susan Collins antavat tukensa Kavanaugh'n valinnalle.

Heidän mukaansa väitettyä seksuaalista ahdistelua ei ole voitu todistaa. Collins perusteli tukeaan Kavanaugh'ille 45-minuuttisessa puheessaan.

– En usko, että nämä syytteet voivat reilusti estää tuomari Kavanaugh'ta palvelemasta oikeudessa, hän sanoo.

Collins sanoo, ettei voi hylätä olettamuksia Kavanaughin syyttömyydestä ja rehellisyydestä. Collins kutsui Kavanaugh'ta esimerkilliseksi julkisen palvelun työntekijäksi.

Manchin puolestaan sanoi, että kaiken saamansa informaation perusteella hänen mielestään Kavanaugh on pätevä juristi seuraamaan perustuslakia ja arvioimaan tapauksia laillisin perustein.

Senaatti äänestää Kavanaugh'n valinnasta lauantaina.

Vaikka toinen epäröinyt republikaanisenaattori Lisa Murkowski ei äänestäisikään Kavanaugh'n valinnan puolesta, kannattaa tämän valintaa tällä tietoa 51 senaattoria 100:sta.

Aiemmin senaatti teki päätöksen, että Kavanaugh'n valinta käsitellään kiireellisenä. Kiireellinen menettely velvoittaa senaattia äänestämään Kavanaugh'n lopullisesta valinnasta 30 tunnin kuluessa äänestyksestä, jossa kiireellisestä menettelystä päätetään. Se myös poistaa oppositiolta mahdollisuuden filibuster-menettelyyn, jolla se voisi viivästyttää päätöstä.

Presidentti Donald Trump juhli äänestystulosta suurena voittona Twitterissä ja kertoi olevansa hyvin ylpeä senaatin päätöksestä.

Päätös tehtiin täpärästi äänin 51–49, sillä Alaskan republikaanisenaattori Lisa Murkowski lipesi puolueensa linjasta ja äänesti valinnan nopeuttamista vastaan. Toisaalta demokraattien Joe Manchin äänesti nopeuttamisen puolesta.

Kavanaugh on presidentti Trumpin valinta korkeimman oikeuden tuomariksi. Kavanaugh'n nimittäminen on kuitenkin ajautunut turbulenssiin, kun kolme naista on sanonut, että Kavanaugh ahdisteli heitä ja käyttäytyi sopimattomasti, kun he olivat nuorempia.