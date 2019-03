Kaventuuko internetin vapaus? Näin vastaavat mepit Henna Virkkunen ja Nils Torvalds vastakkaisista leireistä

EU:n tekijänoikeusdirektiivi meni tiistaina läpi Euroopan parlamentissa luvuin, jotka eivät jättäneet tilaa jossittelulle: 348 puolesta ja 274 vastaan.

Mepit antoivat näin sinettinsä yhdelle vaalikauden kiistanalaisimmista uudistuksista, vain kaksi kuukautta ennen europarlamenttivaaleja.

Tekijänoikeuksien uudistus pyrkii parantamaan taiteilijoiden asemaa, kun heidän teoksiaan julkaistaan internetissä. Samalla voimakasta keskustelua on käyty siitä, miten tekijänoikeuksien alainen materiaali voidaan tunnistaa kaventamatta netin ilmaisunvapautta.

Suomalaismeppien ovella ovatkin kolkutelleet niin taiteilijat Lauri Tähkästä Juha Itkoseen kuin sosiaalisen median yhtiöt, jotka ovat varoitelleet lainsäädännön seurauksista.

Suomalaismeppien kannat jakautuivat äänestyksessä. Lainsäädäntöä puoltanut Henna Virkkunen (kok.) ja vastaan äänestänyt Nils Torvalds (r.) vastaavat päällimmäisiin kysymyksiin:

Kaventuuko internetin vapaus kuten arvostelijat väittävät?

Virkkunen: Nuorilla on paljon vääriä huolia, koska heillä ei ole oikein tietoa. On peloteltu, että sananvapautta ryhdytään rajoittamaan internetissä.

Keskeistä on, että verkkoalustalla on oltava lupa tai lisenssi, jos sen pääbisneksenä on jakaa ja hyödyntää tekijänoikeuksien alaista materiaalia. Tämä ei koske tosi isoa osaa internetistä, mutta isoja toimijoita kuten Twitteriä , Youtubea ja Googlea .

Torvalds: Direktiivin huono muotoilu aiheuttaa epävarmuutta. Sosiaalisen median yhtiöt tai alustat joutuvat pohtimaan, mitä niiden pitää tehdä täyttääkseen lain edellytykset. Se voi johtaa toimijoiden ylivarovaisuuteen ja siihen, että latauksia suodatetaan.

Toinen mahdollinen seuraus on, että toimijat kokeilevat kepillä jäätä ja asiat ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa. Mahdollista on myös, että lainsäädäntöä joudutaan myöhemmin muuttamaan.

Voiko uutisjuttuja linkittää kuten tähänkin asti?

Torvalds: Kyseinen artikla (11) parani loppua kohden ja toivoisin, että se on nyt siinä muodossa, että uutisia saa linkittää. Se on vapaan ilmaisuoikeuden ehto.

Virkkunen: Lähtökohtana on, että lyhyitä pätkiä uutisjutuista voi linkittää. Tarkoituksena on, että uutissisältöjen laajempaan jakamiseen pitäisi olla lupa.

Saako taiteilija nyt varmasti nykyistä reilumman korvauksen?

Torvalds: Ei voi olla varma. Taiteilijat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. Maailmalla tunnettujen taiteilijoiden kaikki oikeudet varmasti turvataan, mutta jos olet uusi tulokas, joudut luultavasti myymään tekijänoikeudet alustalle. Sen jälkeen oikeuksia on mahdollista hakea takaisin, mutta pelkään, että se on enemmän muodollisuus.

Virkkunen: Tässä pyritään siihen, että luovan työn tekijöiden neuvotteluasema olisi parempi suhteessa digitaalisiin toimijoihin. Jatkossa digitoimijoilla olisi ainakin velvollisuus neuvotella näistä asioista. Valitettavasti meillä on nyt joitain niin isoja toimijoita, ettei niillä ole välttämättä mitään intressejä neuvotella pienten osapuolten kanssa.

Saanko jatkaa hassujen kuvien tekemistä toisten teosten pohjalta (meemit)?

Torvalds: Uskon, että meemien osalta me olemme kuivilla.

Virkkunen: Meemien ja giffien (pienoisanimaatioiden) takia on tehty poikkeus. Niitä voisi edelleenkin ladata ja jakaa. Tekijänoikeuksien alaisen materiaalien kaupallisesta hyödyntämisestä pitää sopia tekijöiden kanssa.