Keltaliivien mielenosoitukset Ranskassa kuivumassa kokoon

Ranskassa keltaliivien mielenosoituksiin osallistuneiden määrä on puolittunut viime viikkoon verrattuna. Maan sisäministeriön mukaan mielenosoittajia on ollut liikkeellä yli 33 000. Protestit jatkuvat nyt viidettä perättäistä viikonloppua.

Pariisissa mielenosoituksiin on kokoontunut alle 3 000 ihmistä. Poliisi on ottanut kiinni vajaat sata ihmistä, ja runsaat 60 on pidätetty kuulusteluja varten.

Presidentti Emmanuel Macron kertoi maanantaina useista myönnytyksistä, joilla hän pyrkii rauhoittamaan keltaliiviliikettä. Näitä ovat muun muassa verohelpotukset ja korotus minimipalkkaan.

Belgiassa lähellä Ranskan rajaa kuoli autoilija törmättyään kuorma-autoon, joka oli hidastanut keltaliivien muodostaman tiesulun kohdalla. Perjantai-iltana sattunut onnettomuus oli seitsemäs kuolemantapaus, joka on sattunut protestien aikaan. Yli 1 400 ihmistä on loukkaantunut sen jälkeen, kun mielenosoitukset alkoivat 17. marraskuuta.

Suomen ulkoministeriö neuvoi torstaina julkaistussa matkustustiedotteessa Ranskaan matkustavia noudattamaan erityistä varovaisuutta.