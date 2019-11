Keltaliivien mielenosoitus tunkeutui tavarataloon Pariisissa, "kuluttamisen temppeli" evakuoitiin ja suljettiin

Pariisissa Galeries Lafayette -tavaratalo on evakuoitu ja suljettu sen jälkeen kun niin kutsutun keltaliiviliikkeen mielenosoittajat valtasivat sen kolmannen kerroksen. Kymmenet mielenosoittajat huusivat kulkiessaan hallituksen ja kapitalismin vastaisia iskulauseita. Protestointi ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä vartijat poistivat mielenosoittajat liikkeestä pikaisesti.

Tavaratalon ilmoitettiin pitävän ovensa säpissä loppupäivän ajan. Kauppa on monien varakkaiden turistien suosima kohde, jota mielenosoittajat kutsuivat "kuluttamisen temppeliksi".

Keltaliivit ovat viikonlopun aikana viettäneet liikkeensä vuosipäivää, ja mielenosoituksia on järjestetty eri puolilla maata. Ranskan sisäministeriön mukaan valtaosa mielenosoittajista on käyttäytynyt rauhanomaisesti, mutta osa on tullut paikalle vain "tapellakseen turvallisuusjoukkojen kanssa ja estääkseen pelastustyöntekijöitä tekemästä työtään".

Pariisissa on muun muassa poltettu autoja ja rikottu rakennusten ikkunoita. Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja vesitykkejä väkijoukon hajottamiseen.

Levottomuuksissa poliisi on ottanut kahden päivän aikana kiinni yli 250 ihmistä. Suurin osa, yli 170 ihmistä, otettiin kiinni Pariisissa lauantaina.

Osallistujamäärät pudonneet

Sisäministeriö arvioi, että eilisiin protesteihin otti maanlaajuisesti osaa noin 29 000 ihmistä. Keltaliivien mukaan osallistujia oli lähes 40 000. Joka tapauksessa juhlaviikonloppuna jäätiin kauas vuoden takaisesta jättiprotestista, jossa oli mukana arviolta yli 280 000 ihmistä.

Kansanliike lähti liikkeelle vastalauseena polttoaineverojen korotuksille, mutta kasvoi ajan mittaan protestiliikkeeksi kohonneita elinkustannuksia sekä presidentti Emmanuel Macronia vastaan. Mielenosoittajien mukaan presidentti ei ymmärrä pienituloisten ongelmia.

Seuraavaksi keltaliivit pohtivat voimien yhdistämistä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Ammattiliitot kaavailevat ensi kuussa suurlakkoa joukkoliikenteeseen vastalauseena Macronin hallituksen eläkeuudistukselle.