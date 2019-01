Keltaliivit osoittavat jälleen mieltään Ranskassa

Ranskassa tuhannet mielenosoittajat ovat jälleen ilmaantuneet kaduille vastustamaan presidentti Emmanuel Macronin politiikkaa.

Keltaliiveiksi kutsuttuja mielenosoittajia vastaan on komennettu liki 80 000 poliisia. Aiempina viikkoina protesteissa on sattunut väkivaltaisuuksia ja yhteenottoja poliisien kanssa, mutta lauantai-illan mielenilmaus alkoi rauhallisesti. Sisäministeriön mukaan koko maassa osallistujia on noin 32 000. Määrä on viime viikkoa enemmän, mutta kaukana parin kuukauden takaisesta noin 300 000 mielenosoittajasta.