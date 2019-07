Kemikaalijätti Bayer puolustaa vimmaisesti kiisteltyä torjunta-ainetta – oikeusjuttuja nostettu Yhdysvalloissa yli 18 000

Saksalainen kemikaalijätti Bayer kertoo, että yhtiötä vastaan on nostettu Yhdysvalloissa yli 18 000 oikeusjuttua, jotka koskevat kasvinsuojeluaine glyfosaattia. Oikeusjuttujen kantajat väittävät rikkakasvien torjunnassa käytettävän glyfosaatin aiheuttaneen heille vakavia sairauksia, kuten syöpää.

Huhtikuussa oikeusjuttuja oli vireillä noin 13 400.

Bayer sanoi tiistaina tiedotteessaan aikovansa puolustaa itseään oikeudessa voimakkaasti.

Yhtiö on todennut aiemmin, että glyfosaattipohjaisia tuotteita voidaan käyttää turvallisesti ja että glyfosaatti ei ole syöpää aiheuttava.

Pariskunnan miljardikorvaukset leikattiin

Tämän vuoden toukokuussa valamiehistö määräsi Bayerin omistaman Monsanton maksamaan yli kaksi miljardia dollaria syöpään sairastuneelle pariskunnalle Kaliforniassa. Pariskunta haastoi yhtiön oikeuteen, koska katsoi, että syövän aiheutti glyfosaattipohjainen rikkakasvimyrkky Roundup.

Viime viikolla oikeuden tuomari kuitenkin alensi parikunnalle määrätyt miljardikorvaukset 87 miljoonaan dollariin.

Glyfosaatin terveysriskeistä on ollut erilaisia arvioita. Bayeria on aiemminkin syytetty oikeudessa siitä, että Roundup on aiheuttanut syöpää. Vuonna 2018 ja 2019 glyfosaatin kehittäjä Monsanto katsottiin syylliseksi siihen, ettei se ollut varoittanut asianmukaisesti Roundupin mahdollisista riskeistä.

Bayer osti Monsanton viime vuonna. Bayerin mukaan Monsanton tuotteet ovat turvallisia, jos niitä käytetään oikein.

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos on ollut eri linjoilla. Sen mukaan glyfosaatti tulisi luokitella todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi.

Suomessa yleinen torjunta-aine

Suomessa glyfosaatti on yleisimmin rikkakasvien torjuntaan käytetty kasviensuojeluaine. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kertoi toukokuussa STT:lle, että se on käytössä yhteensä noin 40 valmisteessa.

Glyfosaatilla on EU:ssa vuoden 2022 loppupuolelle asti voimassa oleva käyttölupa, joka perustuu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arviointeihin.