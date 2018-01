Kenen syy on Yhdysvaltain hallinnon sulku? – Kiista käy kuumana

Syyllisten etsiminen on ollut kovassa vauhdissa myös pikaviestipalvelu Twitterissä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain hallinto eilen aamulla suljettiin.

Yhdysvaltojen poliittinen jakautuminen näkyy viesteissä selvästi: osan mielestä kyseessä on "TrumpShutdown" eli Trumpin sulku tai "GOPShutdown" eli republikaanien sulku, osan mielestä "SchumerShutdown" eli Schumerin sulku tai "DemShutdown" eli demokraattien sulku.

Trump viittaa Yhdysvaltain republikaanipresidenttiin Donald Trumpiin ja Schumer demokraattien senaattiryhmän johtajaan Chuck Schumeriin.

Twitter-käyttäjien avaamien kyselyiden mukaan pääsyylliseksi nähdään useimmiten joko demokraatit tai Trump.

Hallinnon sulun takana on budjettikiista: Demokraatit äänestivät nurin republikaanien budjettiesityksen ja ovat panneet budjettisovun ehdoksi Daca-siirtolaisohjelman hyväksymisen. Edellisen presidentin Barack Obaman (dem.) aloittama Daca takaa lapsena maahan tulleille luvattomille siirtolaisille oikeuden pysyä maassa. Presidentti Trump on ilmoittanut ohjelman alasajosta.

Twitter-kommentoijat eivät ole juuri hävinneet poliitikoille, jotka ovat ottaneet sotkuun kantaa varsin vihamielisin sanankääntein.

– Republikaanit eivät edes saaneet kaikkia omia idioottejaan äänestämään omaa esitystään, joka kirjoittivat he idiootit itse...mutta sulku on demien (demokraattien) vika. Ah, ei, kommentoi presidentin tyttäreen Ivanka Trumpiin viittaava nimimerkki Take Ivanka To Work.

Trumpin vastustajat ovat jopa twiitanneet pelkkää #TrumpShutdown-tekstiä, jotta kyseinen viite nousisi Twitterissä suositummaksi.

Republikaanien kannattajat puolestaan vakuuttavat, että kansan enemmistö pitää demokraatteja syyllisinä.

– Vaalien aikaan muistamme, että te olitte enemmän huolissanne laittomista siirtolaisista kuin Yhdysvaltain kansalaisista, kuvaa republikaanien kannattajien tuntemuksia esimerkiksi nimimerkki Mike M.

Hän viittaa twiitillään Chuck Schumeriin ja edustajainhuoneen demokraattiryhmän johtajaan Nancy Pelosiin.

Moni republikaanien kannattaja epäilee Twitter-kommenteissaan, että demokraatit asettavat laittomien siirtolaisten asian kansalaisten tarpeiden edelle saadakseen siirtolaisista lisää äänestäjiä.

Erityisesti Twitter-kommentoijia on närästänyt se, että sulun aikana palkkojaan vaille jäävät myös sotilaat.

– Jos olet asevoimissa ja olet huolissasi siitä, koska saat seuraavan palkkashekkisi, muista tämä. @SenateMajLdr (senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell) ampui alas yrityksen jatkaa sinulle maksamista #TrumpShutdownin aikana. P.S. Demit haluavat sinun saavan palkkashekin, kirjoittaa poliittinen aktivisti, nimimerkki Jon O.

Moni muukin demokraattien kannattaja viittasi Twitterissä siihen, että senaattori McConnell vastustusti demokraattisenaattori Claire McCaskillin esitystä, jonka hyväksyminen olisi taannut sotilaiden palkanmaksun myös hallinnon sulun aikana.

Sen sijaan republikaanien kannattajat pitävät myös sotilaiden palkatta jäämistä demokraattien syynä.

– Puhtaasti poliittinen #SchumerShutdown #DemShutdown huvin vuoksi, amerikkalaisten, asevoimissamme kovasti työskentelevien naistemme ja miestemme, lasten ja kaikkien kustannuksella, ei minkään muun vuoksi kuin heidän säälittävien poliittisten lihastensa pullistelun vuoksi, tuomitsee esimerkiksi dallasilainen kiinteistönvälittäjä Don Averitt.