Kertaalleen heikentynyt Isaias-hurrikaani iski USA:n Pohjois-Carolinaan

Hurrikaani Isaias on iskeytynyt aamulla Yhdysvaltain Pohjois-Carolinan rannikolle. Maan koko itärannikolla pelätään tulvia ja tuhoisia tuulia.

Ykkösluokan eli alimman kategorian hurrikaani iski rannikolle Ocean Isle Beachin kohdalla aamukuuden jälkeen Suomen aikaa. Keskituulennopeudeksi mitattiin enimmillään liki 39 metrin sekunnissa.

Paikallismedian mukaan Pohjois- ja Etelä-Carolinan rajaseudulla on kärsitty sähkökatkoksista ja tulvista. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus varoitti, että tulva-alttiiden alueiden asukkaiden tulee "ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi nousevalta vedeltä ja muilta vaarallisilta olosuhteilta".

Presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina, että hän oli julistanut Floridaan ja Carolinoihin hätätilan ennen myrskyn saapumista vapauttaakseen käytettäväksi liittovaltion varat ennen myrskyn saapumista.

– Kaikkien on oltava valppaina. Kannustan kaikkia noudattamaan valtion ja paikallisviranomaisten ohjeita, Trump sanoi.

Isaias voimistui uudelleen

Hurrikaani on nousemassa ylös itärannikkoa. Hirmumyrskyn odotetaan tuovan tulvia ja vielä tänään myrskytuulet Washingtoniin, Philadelphiaan ja New Yorkiin. Trooppisen myrskyn varoitus on annettu aina pohjoisen Mainen osavaltion Eastportiin asti.

Esimerkiksi New Jerseyn kuvernööri Phil Murphy julisti valtionlaajuisen hätätilan ennen Isaiasin saapumista.

Atlantilta saapunut myrsky heikkeni hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi sen jälkeen, kun se oli kulkeutunut Floridan ohitse. Myrsky kuitenkin sai lisävoimaa lähestyessään Etelä- ja Pohjois-Carolinaa.

Isaias surmasi aiemmalla reitillään ainakin yhden ihmisen Puerto Ricossa. Myrsky koetteli myös Bahamasaaria, Haitia ja Dominikaanista tasavaltaa.