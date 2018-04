Kiina: Kauppaneuvottelut USA:n kanssa "nykytilanteessa mahdottomia"

Kiina ilmoittaa, että kauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat "nykytilanteessa mahdottomia". Kiinan ulkoministeriö otti kauppakiistaan kantaa maanantaina sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tviitannut, että hän ei pysty näkemään loppua selkkaukselle.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Geng Shuang ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että Kiinan ja Yhdysvaltain on mahdotonta järjestää nykytilanteessa minkäänlaisia neuvotteluja tullikiistasta.

Geng muistutti, että osapuolet eivät ole tätä ennenkään neuvotelleet kauppakiistasta lainkaan.

Yhdysvaltain ja Kiinan vuoronperää toisilleen määräämien tullien pelätään suistavan maat täysmittaiseen kauppasotaan.

When a car is sent to the United States from China, there is a Tariff to be paid of 2 1/2%. When a car is sent to China from the United States, there is a Tariff to be paid of 25%. Does that sound like free or fair trade. No, it sounds like STUPID TRADE - going on for years!