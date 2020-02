Kiina aloittaa tutkinnan koronaviruksesta varoitelleen lääkärin kuolemasta – Li Wenliangin, 34, kohtelu sai monet syyttämään valtiota tiedon pimittämisestä

Kiina aloittaa tutkinnan jo viime vuoden lopulla uudesta koronaviruksesta varoittaneen lääkärin kuolemasta, kertovat viranomaiset. Kiinalaismediat kertoivat jo torstaina, että Li Wenliang, 34, olisi kuollut sairaalassa saatuaan virustartunnan potilaaltaan.

Viranomaisten mukaan Wuhaniin lähetetään perjantaina tutkimusryhmä "tekemään perusteellinen tutkimus niistä seikoista, jotka liittyvät tohtori Li Wenliangin kuolemaan, josta on kerrottu ihmisille".

Lääkärin kuolemasta julkaistiin ristiriitaisia tietoja torstai-illan aikana. Aluksi kiinalaismedia Global Times kirjoitti, että Li olisi kuollut sairaalassa Wuhanissa. Myöhemmin lehti päivitti uutistaan ja kertoi, että Li ei olisikaan kuollut, vaan hänet olisi elvytetty sydämen pysähdyksen jälkeen.

Myöhään torstai-iltana Suomen aikaa lehti kuitenkin kertoi, että Li olisi kuollut elvytysyritysten jälkeen.

Monet Lin kuolemaa kommentoineista syyttivät valtiota peittelystä ja tiedon pimittämisestä.

– Kiinalaisille suvaitaan vain yhdenlaista vapautta: sellaista, jonka valtio ja kommunistinen puolue sallivat, kommentoi pikaviestipalvelu Weibossa asiaa kommentoinut käyttäjä.

Jotkut Weibon käyttäjistä viittasivat myös Kiinan historiaan muistuttaen, että Wuhan oli keisarivallan lopettaneen vuoden 1911 vallankumouksen synnyinpaikka.

– Quing-dynastia on ollut mennyttä jo sata vuotta. Miten tällaisia tragedioita voi silti edelleen sattua, kyseli toinen kirjoittaja.

Conflicting reports over Wuhan doctor Li Wenliang's condition only exacerbated public grief. Many considered him a hero for his early attempt to raise awareness of coronavirus. His actions caused him to be targeted by local police, who tried to silence him https://t.co/CUq0iqh25E