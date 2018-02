Kiina ei enää halua kontolleen muun maailman jätteitä

Kiinan päätös rajoittaa maahan tuotavan kierrätysjätteen määrää on jättänyt yritykset eri puolilla maailmaa etsimään kuumeisesti uutta osoitetta kasvaville roskaröykkiöille.

Kiina kielsi tammikuun alussa tiettyjen kierrätettävien jätemateriaalien tuonnin ulkomailta. Kieltolistalla ovat muun muassa tietyt muovit, paperit ja tekstiilit.

Päätöksen seuraukset tuntuvat laajalti, sillä Kiina on maailman kierrätysjätteen ykkösvientimaa. Vuonna 2015 se osti valtiollisten tilastojensa mukaan 49,6 miljoonaa tonnia roskaa maailmalta. Esimerkiksi Euroopan unioni vie puolet kierrätysmuovistaan ulkomaille, ja 85 prosenttia tästä osuudesta Kiinaan. Yhdysvallat puolestaan vei Kiinaan vuonna 2016 kaikkiaan 16 miljoonaa tonnia kierrätysjätettä.

Vaihtoehtomaiden jätteenkäsittely ei yllä Kiinan tasolle

Kiinan tuontirajoitukset olivat kierrätysalalle ja Kiinaan jätteiden kierrätyksessään nojaaville maille "kuin maanjäristys", sanoo kansainvälisen kierrätysalan kattojärjestön Bureau of International Recyclingin (BIR) johtaja Arnaud Brunet.

Esimerkiksi kansainvälinen muovivienti Kiinaan saattaa Brunet'n mukaan laskea vuoden 2016 tasolta eli 7,4 miljoonasta tonnista 1,5 miljoonaan tonniin jo tänä vuonna ja paperivienti kutistua jopa neljänneksellä.

Uutta osoitetta jätteelle on etsitty muun muassa Pakistanista, Intiasta ja Kaakkois-Aasiasta. Näillä kehittyvillä markkinoilla kyky käsitellä kierrätysjätettä ei kuitenkaan vielä ole Kiinan tasolla.

Kiinaan verrattuna jätteiden vieminen näille alueille on myös kallista. Kiinasta edullisen vientimaan on tehnyt se, että jätteet on voitu kuljettaa sinne Kiinasta tavaraa ulkomaille tuoneilla rahtilaivoilla, jotka muutoin olisivat palanneet Kiinaan tyhjinä.

Kiina suojaa ympäristöään, muualla uhkaa roskakaaos

Kiina perustelee tuontikieltoja oman ympäristönsä suojelemisella. Kiinan ympäristöministeriön mukaan kiinteän, kierrätettävän jätteen mukana maahan saapui jatkuvasti kierrätyskelvotonta ja jopa vaarallista materiaalia, joka saastutti merkittävästi ympäristöä Kiinassa.

Samaan aikaan Kiinaan jätteensä aiemmin lähettäneitä maita uhkaa roskakaaos. Esimerkiksi Yhdysvalloissa runsaasti kierrätyskelpoista jätettä päätyy nyt kaatopaikalle tai poltettavaksi. Monet kierrätysjätettä keräävät yhdysvaltalaisyritykset raportoivat kasvavista roskavuorista, joita on paremman puutteessa varastoitu jopa parkkipaikoille, paikalliset kierrätysalan järjestöt kertovat.

Tuontikielto voi poikia myös edistystä

Kiinan kiristyneet määräykset saattavat toisaalta pakottaa ulkomaat kehittämään omaa jätteiden käsittelyään. Tätä toivotaan esimerkiksi Euroopan jätteenkäsittely-yritysten kattojärjestössä Fedassa.

– Kiinan päätös pakottaa meidät kysymään itseltämme, emmekö valmistaisi käsittelylaitoksia Euroopassa, jolloin voisimme viedä tuotteita jätteiden sijaan, Fedan johtaja Jean-Marc Boursier sanoo.

EU julkisti tammikuussa suunnitelman kertakäyttöisten muovituotteiden kuten kahvimukien vähentämiseksi ja kaikkien muovipakkausten muuttamiseksi kierrätyskelpoisiksi vuoteen 2030 mennessä.

Lajittelu- ja kierrätysjärjestelmien kehitys saattaa vauhdittua myös Kiinassa, kun maan kierrätysyritysten on etsittävä enemmän materiaalia kotimaasta.