Kiina ei halua ulkomaalaisia tutkimaan koronaviruksen alkuperää – USA:n ulkoministeri Pompeo jatkoi syyttelyä

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on jatkanut syytöksiään Kiinaa vastaan ja toistanut laajasti torjutun väitteensä, jonka mukaan koronavirus on peräisin tutkimuslaboratoriosta Kiinan Wuhanissa.

– Meillä ei ole varmuutta, ja on merkittäviä todisteita sille, että se tuli tästä laboratoriosta. Molemmat nämä väitteet voivat olla totta, Pompeo sanoi medialle.

Pompeo vaati samalla Kiinaa jakamaan enemmän tietoa viruksen alkuperästä.

– Amerikan kansa on vaarassa, koska me emme tiedä, tuliko se laboratoriosta vai jostain muualta. Tähän on vastaus – avoimuus, siten kuten maat toimivat, kun ne todella haluavat olla mukana ratkaisemassa maailmanlaajuista pandemiaa, Pompeo neuvoi.

Kiina jatkoi kylmäkiskoista linjaansa ja ilmoitti, ettei aio kutsua ulkomaalaisia asiantuntijoita mukaan selvittämään koronaviruksen alkuperää ennen kuin virus on lopullisesti voitettu.

Kiinan YK-suurlähettiläs Genevessä totesi, että tärkein asia on voittaa virus. Toiseksi tärkeintä on torjua Yhdysvaltojen "absurdi ja naurettava" yritys politisoida virus, Chen Xu sanoi. Ulkomaalaisten tutkijoiden kutsuminen mukaan edellyttää Chenin mukaan "oikeanlaista ilmapiiriä".

Maailman terveysjärjestö WHO on pyytänyt Kiinalta pääsyä osallistumaan tutkimuksiin siitä, miten covid-19-tautia aiheuttava koronavirus siirtyi eläimistä ihmisiin.

Ulkoministeriön tiedottaja Hua Chunying sanoi, ettei Pompeolla ole mitään todisteita väitteilleen, että koronavirus olisi peräisin Wuhanin laitoksesta.

– Tämä asia tulisi jättää tutkijoiden ja lääketieteen ammattilaisten vastuulle eikä poliitikoille, jotka valehtelevat omien poliittisten tavoitteidensa edistämiseksi, Hua sanoi.

WHO on luonnehtinut amerikkalaisia väitteitä spekulatiivisiksi.

Ei näyttöä viruksen keinotekoisuudesta

Yhdysvaltain asevoimien komentajan Mark Milleyn mukaan todisteet viittaavat toistaiseksi siihen, että koronavirus syntyi Kiinassa luonnollisesti ilman ihmisen myötävaikutusta. Amerikkalaiset sotilas- ja siviiliviranomaiset jatkavat kuitenkin selvityksiä viruksen alkuperästä, kenraali Milley sanoo.

Presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Pompeo ovat pitäneet viime päivinä esillä ajatusta, että virus olisi kehitetty kiinalaisessa laboratoriossa Wuhanin alueella. Sieltä se olisi päässyt karkuun, joko vahingossa tai tahallaan.

Myös Valkoisen talon neuvonantajana toimiva epidemiologi Anthony Fauci on sanonut National Geographic -lehdelle, että toistaiseksi saadut todisteet tukevat vahvasti teoriaa luonnollisesti syntyneestä viruksesta.

Koronatyöryhmää ei ilmeisesti lakkautetakaan

Presidentti Trump näytti keskiviikkona kääntäneen kelkkansa koronavirustyöryhmän suhteen. Edellisenä päivänä varapresidentti Mike Pence kertoi, että työryhmä lakkautetaan toukokuun jälkeen tarpeettomana.

Trump tviittasi, että työryhmä on työskennellyt menestyksekkäästi ja jatkaa. Ryhmän kokoonpanoa saatetaan kuitenkin muuttaa, hän ilmoitti.

Työryhmä on johtanut hallinnon toimia koronaviruksen torjunnassa. Viruksen aiheuttama covid-19-tauti on vaatinut jo yli 70 000 amerikkalaisen hengen.