Kiina ei jää toimettomaksi, jos sekasorto Hongkongissa pahenee, jyrähtää suurlähettiläs – kovien puheiden lisäksi Kiina on tuonut puolisotilaallisia joukkoja Hongkongin rajalle

Kiina ei aio jäädä seuraamaan sivusta, jos Hongkongin epäjärjestys pahenee entisestään, sanoi Kiinan Lontoon-suurlähettiläs Liu Xiaoming torstaina. Liun jyrähdys jatkaa Kiinan koventuneiden eleiden sarjaa, joilla se puuttuu Hongkongissa kymmenettä viikkoihin jatkuviin mielenosoituksiin.

– Meillä on kylliksi keinoja ratkaista tilanne ja riittävästi voimaa tukahduttaa epäjärjestys nopeasti, Liu sanoi.

– Toivomme, että tämä (mielenosoitukset) saadaan päätökseen järjestyksessä. Sitä ennen olemme varautuneet pahimpaan, suurlähettiläs jatkoi.

Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin tänään, että Kiina järjesti suurieleisen, tuhansien puolisotilaallisten poliisien paraatin lähellä Hongkongin rajaa Shenzhenin kaupungissa.

AFP:n toimittajan mukaan Shenzhenin kaupungin urheilustadionille oli torstaina kokoontunut Kiinan lippua heiluttavia maastoasuun pukeutuneita poliiseja. Kaupunkikuvassa näkyi kymmenittäin panssaroituja ajoneuvoja ja liikkeellä oli runsaasti moottoripyörillä liikkuvia poliisijoukkoja.

Liu myös totesi, että ulkovaltojen ei pidä puuttua Kiinan sisäisiin asioihin. Esimerkiksi Britannian ulkoministeri Dominic Raab ehti aiemmin vaatia selvitystä Hongkongin tapahtumista.

– Uskoakseni jotkut poliitikot tässä maassa vieläkin ajattelevat Hongkongia Britti-imperiumin osana, Liu sanoi.

Kiina ei ole puuttunut sotilaallisesti Hongkongin asioihin sen jälkeen, kun Hongkong palautettiin Britannialta Kiinan vallan alle vuonna 1997.

Kiina puhuu terrorisminkaltaisista toimista

Kiinan turvallisuusjoukkojen vahvistuminen Hongkongin vastaisella rajalla on aiemmin havaittu myös satelliittikuvista. Paraati järjestettiin urheilustadionilla, joka on vain noin seitsemän kilometrin päässä Hongkongin rajasta.

Paraatissa on läsnä Kiinan lehdistön mukaan keskussotilaskomission alaisuudessa toimivan aseellisten poliisivoimien henkilöstöä. Aseelliset poliisivoimat vastaa mielenosoitusten ja sekasorron hallinnasta, terrorismin torjunnasta sekä muista kansallisista turvallisuusuhista.

Kiina on tuominnut Hongkongin mielenosoitukset "terrorisminkaltaisina toimina".

Alun perin mielenosoitukset alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Painostuksen myötä lakiehdotus hyllytettiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.

Trump jatkoi kiistanalaista tviittailua

Yhdysvaltain ulkoministeriö on ilmaissut olevansa huolissaan siitä, että Kiina on siirtänyt turvallisuusjoukkojaan Hongkongin rajalle. Ministeriö on kehottanut Manner-Kiinaa kunnioittamaan Hongkongin alueen autonomiaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuitenkin jatkoi ulkoministeriön linjasta poikkeavaa kommentointiaan Hongkongin kärjistyneestä tilanteesta. Trumpin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping voi ratkaista väkivaltaiseksi yltyneen pattitilanteen "inhimillisesti".

– En epäile yhtään, etteikö presidentti Xi haluaisi nopeasti ja inhimillisesti ratkaista Hongkongin ongelman, Trump tviittasi.

Hän myös ilmeisesti ehdotti henkilökohtaista tapaamista Xin kanssa, mutta ei tarkentanut asiaa.

Trump on jo aiemmin joutunut kritiikin kohteeksi suhtautumisessaan Hongkongin demokratiaa puolustaviin mielenosoituksiin. Presidenttiä on syytetty siitä, että tämä on hylännyt Yhdysvaltain pitkän perinteen tukea demokratialiikkeitä.

Esimerkiksi ulkopolitiikan asiantuntija Thomas Wright syytti Trumpia siitä, että tämä on näyttänyt vihreää valoa sille, että Kiina voisi puuttua Hongkongin mielenosoituksiin. Kiinan hallinnon on jo pitkään pelätty lähettävän joukkonsa tukahduttamaan protestiliikkeen.