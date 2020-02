Kiina eristi taas yhden miljoonakaupungin, maan koronavirustartunnat ovat lisääntyneet jyrkästi

Kiinan viranomaiset ovat eristäneet Wenzhoun kaupungin uuden koronaviruksen leviämisen vuoksi. Yhdeksän miljoonan asukkaan kaupunki sijaitsee maan itärannikolla Zhejiangin maakunnassa noin 800 kilometrin päässä Wuhanista, jossa epidemian epäillään saaneen alkunsa.

Viranomaiset ovat sulkeneet Wenzhouhun johtavat tiet ja määränneet tiukat rajoitukset ihmisten liikkumiselle. Esimerkiksi vain yksi kotitalouden jäsen saa liikkua kotinsa ulkopuolella joka toinen päivä välttämättömien asioiden hoitamiseksi.

Jo aiemmin kaupunki oli sulkenut elokuvateattereiden ja museoiden kaltaiset julkiset tilat.

Zhejiangin maakunnassa on kirjattu jo 661 varmistettua koronatartuntaa. Määrä on toiseksi suurin heti viruksen oletetun alkulähteen Hubein maakunnan jälkeen. Yksin Wenzhoussa tartuntoja on todettu hallituksen tilastojen mukaan 265.

Virukseen kuolleiden määrä kasvaa

Kiinan raportoimat koronavirukseen sairastuneiden määrät ovat jyrkässä nousussa. Koko maassa on eilisen jälkeen vahvistettu 2 590 uutta tartuntaa, viranomaiset kertoivat. Yli 1 900 niistä on todettu virustartuntojen keskiössä olevassa Hubein maakunnassa.

Tuoreiden lukujen myötä Manner-Kiinassa on nyt ainakin 14 300 vahvistettua tartuntaa.

Myös virukseen kuolleiden määrä nousee yhä. Viranomaisten mukaan virukseen on kuollut yhteensä ainakin 304 ihmistä.

Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti uutisoi lauantain lukuihin perustuen, että Hubein maakunnassa tartunnan saaneista noin 1 100 sairastuneen tila oli vakava ja 444:n kriittinen. Tartuntoja oli tuolloin raportoitu alueelta yhteensä vähän yli 9 000.

Voiko sairastuneita olla enemmänkin?

Kiinan ulkopuolella on esitetty epäilyjä siitä, ettei maa välttämättä kertoisi koko totuutta sairastuneiden määristä.

Esimerkiksi Hongkongin yliopiston tutkijat esittivät laskelmassaan, että pelkästään Wuhanin kaupungissa voisi olla jopa 75 000 tartunnan saanutta. Laskelma perustui oletukseen, jonka mukaan jokainen sairastunut voisi tartuttaa 2,68 muuta ihmistä. Lääketieteen aikakauslehti Lancetissa ilmestyneestä laskelmasta kertoi esimerkiksi South China Morning Post.

Ensimmäisistä tartunnoista kerrottiin julkisuuteen joulukuun lopulla Wuhanissa. Kiina on sittemmin eristänyt kaupungin. Tiukkoja eristystoimia on tehty myös Wuhania ympäröivässä Hubein maakunnassa sekä useissa muissa suurkaupungeissa.

Filippiineillä kuollut mies tuli Kiinasta

Ensimmäinen koronaviruskuolema Kiinan ulkopuolella on todettu Filippiineillä Kaakkois-Aasiassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Kuollut on kiinalainen 44-vuotias mies, jolla oli yhteys Wuhaniin. Paikallisten viranomaisten mukaan mies sai tartunnan todennäköisesti Kiinassa ennen saapumistaan Filippiineille.

– Tämä on ensimmäinen Kiinan ulkopuolella raportoitu kuolema. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tartuntaa ei ole saatu täällä. Potilas tuli viruksen leviämisen ydinalueelta, WHO:n paikallinen edustaja Rabindra Abeyasinghe sanoi medialle.

Mies kuoli sairaalassa Manilassa. Hänen matkakumppaninaan oli nainen, jolla on myös todettu koronatartunta. Nainen oli ensimmäinen Filippiineillä vahvistettu tartunnan saanut. Hän toipuu parhaillaan sairaalahoidossa.

Filippiinit oli ehtinyt ilmoittaa kieltävänsä maahantulon Kiinasta saapuvilta ulkomaisilta matkailijoilta vain hetkeä ennen kuin tieto miehen kuolemasta kerrottiin julkisuuteen.

Useat maat turvautuneet maahantulokieltoihin

Vaikka Maailman terveysjärjestö WHO ei aiemmin viikolla suositellut matkustuskieltoja julistaessaan viruksen leviämisen kansainväliseksi terveysuhaksi, ovat useat maat asettaneet viime päivinä maahantulokieltoja Kiinassa oleskelleille matkustajille.

Maahantulokielloista ovat kertoneet esimerkiksi Yhdysvallat ja Australia. Kiellot koskevat matkustajia, jotka ovat ulkomaiden kansalaisia. Maiden omilla kansalaisillakin saattaa olla maahantulon jälkeen edessään karanteeni.

Virustartuntoja on todettu jo yli 20 maassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi keskiviikkona ensimmäisestä Suomessa todetusta koronatartunnasta. Se havaittiin kiinalaisella turistilla.