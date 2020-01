Kiina eristi uuden koronaviruksen lähtökaupungin lähes täysin – WHO pohtii viruksen julistamista kansainväliseksi terveysuhaksi

Kiinassa uuden koronaviruksen lähtöpaikkana pidetty Wuhanin miljoonakaupunki on eristetty lähes täysin. Lento- ja junayhteydet kaupunkiin on katkaistu, ja liikenne metrossa ja kaupungin busseissa on pysäytetty. Viranomaiset ovat kieltäneet kaupungin asukkaita poistumasta "ilman erityistä syytä".

Asukkaiden on myös pakko käyttää hengityssuojaimia liikkuessaan julkisilla paikoilla.

– Niitä, jotka jättävät varoitukset huomiotta, rankaistaan asianmukaisten lakien ja säännösten mukaan, kaupungin viranomaiset varoittivat.

Kaupungin turismista vastaavat viranomaiset ovat peruneet kaikki ryhmämatkat helmikuun 8. päivään saakka, eikä kaupungissa järjestetä lainkaan julkisia tapahtumia perjantaina vietettävän kiinalaisen uudenvuoden ja sitä seuraavien lomapäivien aikana.

Kaupunkilaiset hädissään

Wuhanin asukkaita kaupungin eristäminen ei miellyttänyt. Turhautuneet wuhanilaiset jakoivat tuntemuksiaan sosiaalisen median Weibo-pikaviestipalvelussa.

– Tuntuu siltä kuin maailmanloppu olisi tulossa, kirjoitti eräs asukas ja pelkäsi ruuan ja desinfiointiaineiden loppuvan kaupungista.

– Tarvitsemme nyt kaikkien apua, huolestunut asukas jatkoi.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sen sijaan ylisti Kiinan viranomaisten ripeitä toimia.

– Voimakkailla toimillaan he eivät ainoastaan rajoita viruksen leviämistä maassaan, vaan minimoivat mahdollisuudet siihen, että tauti leviää kansainvälisesti, Tedros sanoi.

Koronavirus on tappanut Kiinassa ainakin 17 ihmistä, ja yli 570 on saanut tartunnan.

Ensimmäinen tartunta havaittiin tiettävästi 31. joulukuuta. Virus on levinnyt jo muun muassa Japaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi jälleen tänään, pitäisikö Kiinan koronavirus julistaa kansainväliseksi terveysuhaksi.

WHO:n hätäkomitea keskusteli asiasta pitkään keskiviikkona ja päätyi lopulta olemaan tekemättä julistusta. Komitean äänestyksessä asiasta äänet jakaantuivat tasan.