Kiina ja Pohjois-Korea pohtivat yhteisiä ehtoja Yhdysvalloille

Pohjois-Korean liput eivät liehuneet Pekingissä, kun Kim Jong-un tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Salaisella vierailulla noudatettiin muuten valtiovierailun etikettiä kunniavartioineen, punaisine mattoineen ja juhla-aterioineen.

Vierailulla pohjustettiin Pohjois-Korean, Etelä-Korean ja Yhdysvaltain huipputapaamisia. Kimin on määrä tavata Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in huhtikuun lopulla ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toukokuussa.

Trump tviittasi saaneensa viestin Kiinan presidentiltä:

– Sain Xi Jinpingiltä viestin, että hänen tapaamisensa Kim Jong-unin kanssa meni oikein hyvin ja Kim odottaa innokkaasti minun tapaamistani. Sillä välin, valitettavasti, pakotteiden on pysyttävä voimassa täysimääräisinä ja painetta on pidettävä yllä hinnalla millä hyvänsä.

Trump ei kuitenkaan peitellyt suuria odotuksiaan tapaamiselta.

– Vuosien ja useiden hallintojen ajan kaikki ovat sanoneet, että rauhaan ja Korean niemimaan ydinaseriisuntaan ei ole edes pientä mahdollisuutta. Nyt on hyvä tilaisuus siihen, että Kim Jong-un tekee sen, mikä on parhaaksi hänen kansalleen ja ihmiskunnalle, hän tviittasi.

Yhdysvaltain poistuttava Etelä-Koreasta

Kim ja Xi suitsuttivat neuvotteluissaan maidensa historiallisia suhteita. Lisäksi Kim vakuutti sitoutumistaan ydinaseriisuntaan.

– Kysymys Korean niemimaan ydinaseriisunnasta voidaan ratkaista, jos Etelä-Korea ja Yhdysvallat vastaavat hyväntahtoisiin eleisiimme ja luovat rauhan ja vakauden ilmapiirin samalla, kun ryhtyvät edistyksellisiin ja yhtäaikaisiin toimiin rauhan saavuttamiseksi, Kim sanoi Xinhuan mukaan.

Kiinan ja Pohjois-Korean odotetaan vaativan Yhdysvalloilta ainakin joukkojen ja aseiden vetämistä pois Etelä-Koreasta. Asiantuntijoiden mukaan Xi haluaa myös varmistaa, ettei Kim mene sopimaan mitään sellaista, joka vahingoittaisi Kiinan etua.

– Tässä tilanteessa Kim ja Xi näkivät, että on tavattava. Molemmat varmasti olivat todenneet, että suhteiden jatkuva heikkeneminen olisi haitallista, arvioi Kiina-tutkija Bonnie Glaser washingtonilaisesta Center for Strategic and International Studies -ajatushautomosta.

Pohjois-Korean viimeaikaiset ohjus- ja ydinkokeet ovat suututtaneet myös Kiinaa.

Kim Jong-un ei ole lentopelkoinen

Etelä-Korean uutistoimiston Yonhapin mukaan Xi kutsui Kimin Kiinaan ja vierailu kesti sunnuntaista keskiviikkoon. Kimin mukana vierailulla oli hänen vaimonsa Ri Sol-ju.

Kim Jong-un matkusti Pekingiin erikoisvalmisteisella tummanvihreällä junalla. Se on lähes samanlainen kuin hänen isällään. Erona on tiettävästi ainakin se, että Kim Jong-unin mallissa on punaiset sohvat, kun Kim Jong-ilillä oli beiget istuimet.

Edesmenneiden Kim Jong-ilin ja hänen isänsä Kim Il-sungin on kerrottu pelänneen lentämistä. Eteläkorealaisen Chosun Ilbo -lehden mukaan Kim Jong-unille oli kuitenkin luultavasti vain helpompaa matkustaa junalla kuin lentäen, koska YK:n pakotteet vaativat kaikkien Pohjois-Koreasta lähtevien koneiden rahdin tutkimista.

Kim Jong-unin myös tiedetään lentäneen Pohjois-Koreassa useasti ja jopa esiintyneen lentäjän puvussa.