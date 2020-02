Kiina kaipaa muulta maailmalta suojavälineitä, maskin käyttö on monissa paikoissa pakollista

Kiina on ilmoittanut tarvitsevansa pikaisesti muun muassa suojamaskeja, -pukuja ja -laseja estämään koronaviruksen leviämistä. Monissa maakunnissa viranomaiset ovat määränneet kaikkia käyttämään suojamaskia julkisilla paikoilla, mutta Kiinan omat valmistajat eivät pysty vastaamaan valtavaan kysyntään.

Ulkoministeriön mukaan Etelä-Korea, Japani, Kazakstan ja Unkari ovat lahjoittaneet lääkintätarvikkeita. Teollisuuden edustaja puolestaan on kertonut viranomaisten pyrkivän tuomaan maskeja Euroopasta, Japanista ja Yhdysvalloista.

Uusi koronavirus on nyt tappanut Manner-Kiinassa enemmän ihmisiä kuin 2000-luvun alun sars-epidemia. Kiinan viranomaiset vahvistivat maanantaina 57 uutta kuolonuhria, joten yhteensä kuolemantapauksia on maassa yli 360.

Sars-virus tappoi Manner-Kiinassa 349 ihmistä vuosina 2002–03. Maailmanlaajuisesti sarsiin kuoli yli 700 ihmistä.

Uusista kuolonuhreista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat Hubein maakunnasta, jonka suurimmasta kaupungista Wuhanista virus lähti leviämään.

Kiinan viranomaiset vahvistivat myös yli 2 800 uutta tartuntatapausta, joista yli 2 100 Hubeissa. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa vahvistettu nyt yli 17 200.

Kiina on myös rakentanut pikavauhtia kahta uutta sairaalaa tartunnan saaneiden hoitamiseksi.

WHO kutsuu väärän tiedon leviämistä "infodemiaksi"

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo työskentelevänsä yhdessä sosiaalisen median toimijoiden kanssa estääkseen koronavirukseen liittyvän väärän tiedon leviämistä. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on varoittanut huhujen ja väärien tietojen vaaroista.

– Olemme tehneet töitä Googlen kanssa varmistaaksemme, että koronaviruksesta tietoa hakevat ihmiset näkevät WHO:n tietoja hakutuloksissa ylimpänä. Sosiaalisen median alustat, kuten Twitter, Facebook, Tencent ja Tiktok, ovat niin ikään toimineet rajoittaakseen väärän tiedon levittämistä, hän sanoi järjestön kokouksessa Genevessä.

WHO varoitti jo viikonloppuna, että koronaviruksen leviäminen on tuonut tullessaan myös "infodemian". Tällä järjestö tarkoittaa sekä oikean että väärän tiedon liiallista määrää, joka vaikeuttaa luotettavien lähteiden ja neuvojen löytämistä. Järjestön riskiviestinnän ja sosiaalisen median asiantuntijoiden on kerrottu tekevän töitä ympäri vuorokauden etsiessään haitallisia huhuja, kuten vääränlaisia hoito-ohjeita.

WHO on julistanut virusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi.

Ranskassa testatuilla ei virusta

Ranskan testaamilla Wuhanista evakuoiduilla ei ole todettu koronavirustartuntaa. Noin 20 evakuoidulle tehdyt testit ovat valmistuneet, ja tulokset ovat negatiivisia, viranomaiset tiedottavat.

Sunnuntaina Ranskaan saapuneella lennolla tuotiin Kiinasta noin 250 ihmistä, joukossa muun muassa useiden Euroopan maiden kansalaisia. 36:lla ilmeni oireita, jotka sopivat myös koronavirukseen. Heistä 16 lennätettiin muihin maihin ja loput jäivät Ranskaan, missä heidät myös testattiin.

Evakuointilennolla oli mukana myös kolme suomalaista. Ranskan viranomaiset päättävät siitä, miten pitkään suomalaiset joutuvat olemaan Ranskassa seurattavana. Suomen ulkoministeriö ei maanantaiaamuna halunnut kommentoida, milloin Ranskan on määrä tehdä päätös asiasta.

Tartuntoja jo 24 maassa

Viruksen lähtöpaikka Wuhan ympäristöineen on eristetty ulkomaailmasta jo aiemmin, ja sunnuntaina Kiinan viranomaiset eristivät myös itärannikolla Zhejiangin maakunnassa sijaitsevan Wenzhoun kaupungin viruksen leviämisen vuoksi. Zhejiangissa on vahvistettu satoja tartuntoja.

Ensimmäisestä Kiinan ulkopuolisesta kuolemantapauksesta uutisoitiin sunnuntaina, kun kiinalaismiehen kerrottiin kuolleen koronavirukseen Filippiineillä. Paikallisten viranomaisten mukaan mies sai tartunnan todennäköisesti Kiinassa ennen saapumistaan Filippiineille.

Tartuntoja on vahvistettu yhteensä 24 maassa Kiinan ulkopuolella, mukaan lukien Suomessa. Yhdysvaltojen ohella muun muassa Australia ja Uusi-Seelanti ovat asettaneet maahantulokiellon ulkomaiden kansalaisille, jotka ovat olleet hiljattain Kiinassa.

Australia on aloittanut kansalaistensa evakuoinnin Wuhanista. Alueelta on lähtenyt lento, joka kuljettaa noin 270:tä australialaista, uutisoi uutiskanava ABC. Evakuoitavat on tarkoitus viedä Joulusaarelle kahdeksi viikoksi karanteeniin. ABC:n mukaan heidät sijoitetaan miltei tyhjillään olevaan maahanmuuttajien pidätyskeskukseen.

Suuret risteilyvarustamot pyrkivät myös vastaamaan huoleen viruksen leviämisestä. Risteilyalan kansainvälinen liitto (CLIA) ilmoitti, että sen jäsenet eivät enää ota risteilyille matkustajia tai miehistöä, joka on matkustanut Kiinassa tai sen halki kahden viime viikon aikana. Liittoon kuuluu maailman suurimpia risteilyiden järjestäjiä, kuten Costa , Royal Caribbean ja Carnival Cruises .

Hongkong sulkee rajanylityspaikkoja

Hongkong yrittää estää koronaviruksen leviämistä sulkemalla lisää Kiinan vastaisen rajan ylityspaikkoja. Hallintojohtaja Carrie Lam ilmoitti, että kaikki maalla olevat ylityspaikat kahta siltaa lukuun ottamatta pannaan kiinni puoliltaöin.

Hongkongiin pääsee Manner-Kiinasta edelleen myös lentoteitse, joskin koronavirusepidemian keskuspaikasta Hubein maakunnasta tuleville on rajoituksia.

Hongkongissa on vahvistettu 15 sairastumista. Useat tartunnoista on saatu Manner-Kiinassa.

Aiemmin tänään sadat sairaalatyöntekijät menivät lakkoon tehostaakseen vaatimustaan Manner-Kiinan vastaisen rajan sulkemisesta.

Lakosta päätti uusi terveysalan työntekijäliitto. Lakossa on ensi vaiheessa työntekijöitä, joiden panos ei ole hoidossa keskeisin. Liitto uhkaa, että seuraavassa vaiheessa lakkoon menee myös sairaanhoitajia ja lääkäreitä.

Hongkongissa muistetaan vielä, miten Kiinan johto peitteli aluksi sars-virusta. Se levisi Hongkongiin ja aiheutti lähes 300 hongkongilaisen kuoleman.

Kiina syyttää USA:ta koronaviruspaniikin lietsomisesta

Kiina sanoo Yhdysvaltojen levittävän koronaviruspaniikkia. Sen sijaan Yhdysvalloilta ei ole herunut todellista apua, Kiina moittii.

Yhdysvallat päätti loppuviikosta toimista, joilla se pyrkii suitsimaan viruksen leviämistä. Kiinassa äskettäin käyneet ulkomaalaiset eivät pääse Yhdysvaltoihin ja Wuhanista palaavat Yhdysvaltojen omat kansalaiset joutuvat kahden viikon karanteeniin.

Yhdysvalloissa on vahvistettu kahdeksan koronavirustartuntaa.