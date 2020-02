Kiina kehotti Yhdysvaltoja suhteutumaan koronavirukseen "järkevästi"

Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut Yhdysvaltoja suhtautumaan "järkevästi" koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen, kertoo kiinalainen virallinen uutistoimisto Xinhua. Xi on keskustellut asiasta puhelimitse Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Kiinaa ovat suututtaneet Yhdysvaltain ja muiden maiden asettamat maahantulokiellot Kiinasta tuleville matkailijoille.

Valkoisen talon mukaan Trump ilmaisi luottavansa Kiinan kykyyn viruksen nujertamisessa.

Kiinalaiset tutkijat ovat esittäneet oletuksen, että uhanalainen nisäkäs, muurahaiskäpy, saattaa olla linkki, joka on helpottanut koronaviruksen leviämistä Kiinassa. Tutkijat ovat jo kauan epäilleet, että virus on siirtynyt ihmiseen Wuhanin torilla.

Uudenlaisen koronaviruksen on uskottu olevan peräisin lepakoista, mutta niiden ja ihmisten välissä on saattanut olla "välikäsi".

Suomujen peittämiä muurahaiskäpyjä on pyydystetty Aasian ja Afrikan metsistä ja viety Kiinaan ja Vietnamiin. Eläinten suomuja on käytetty perinteisessä lääketieteessä, vaikka niiden lääketieteellisistä hyödyistä ei ole todisteita. Eläinten lihaa ostetaan mustasta pörssistä.

Kiinassa virustartunnan saaneiden määrä on noussut yli 31 000:n. Kaikkiaan virukseen kuolleita on nyt yli 630.

WHO: hengityssuojaimet vaarassa loppua

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että hengityssuojaimet ja muut suojavarusteet ovat maailmanlaajuisesti vaarassa loppua uuden koronavirusepidemian takia.

– Maailmassa on tällä hetkellä krooninen pula suojavarusteista, Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi. Tedros sanoi olevansa henkilökohtaisesti yhteydessä tavarantoimittajiin, jotta jakeluketjun mahdolliset pullonkaulat saataisiin korjattua.

WHO kertoi jo aikaisemmin tällä viikolla lähettäneensä muun muassa hengityssuojaimia, suojahanskoja ja testipakkauksia apua pyytäneisiin maihin.

Tedrosin mukaan osa maista ei vieläkään ole suostunut jakamaan tartuntatapauksia koskevia tietoja muille.

– Yksikään maa tai organisaatio ei selviä tästä yksin. Paras ja ainoa toivomme perustuu yhteistyöhön. Meillä on yhteinen vihollinen, joka on vaarallinen ja voi aiheuttaa vakavia sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia mullistuksia. Nyt on aika käydä taisteluun yhdessä, Tedros korosti.

Lääkäri varoitti viruksen leviämisestä

Uudenlaisesta koronaviruksesta jo joulukuussa varoittanut lääkäri Li Wenliang, 34, kuoli virukseen aikaisin tänään paikallista aikaa. Lin kuolemasta ilmoitti wuhanilainen sairaala kiinalaisessa Weibo-viestisovelluksessa. Ilmoitus kirvoitti sosiaalisessa mediassa osanottoviestejä, joissa lääkäriä ylistettiin sankariksi.

Sosiaalisessa mediassa oli myös harvinainen viranomaisia vastaan osoitettu suuttumuksen puuska, johon kuului muun muassa aihetunniste "vaadimme sananvapautta". Aihetunniste tosin sensuroitiin.

Monet Lin kuolemaa kommentoineista syyttivät valtiota peittelystä ja tiedon pimittämisestä.

– Kiinalaisille suvaitaan vain yhdenlaista vapautta: sellaista, jonka valtio ja kommunistinen puolue sallivat, kommentoi Weibossa eräs käyttäjä.

Jotkut Weibon käyttäjistä viittasivat myös Kiinan historiaan muistuttaen, että Wuhan oli keisarivallan lopettaneen vuoden 1911 vallankumouksen synnyinpaikka.

– Quing-dynastia on ollut mennyttä jo sata vuotta. Miten tällaisia tragedioita voi silti edelleen sattua, kyseli toinen kirjoittaja.

Myös Li itse kirjoitti Weiboon. Viimeisimmissä viesteissään hän kertoi kärsivänsä hengitys- ja liikkumisvaikeuksista, mutta olevansa toiveikas toipumisensa suhteen.

Li joutui Kiinan viranomaisten silmätikuksi lähetettyään joulukuussa Weibossa lääkäriryhmään viestin, jossa varoitti viruksen leviämisestä. Muutamaa päivää myöhemmin hänet kutsuttiin viranomaisten kuultavaksi ja pakotettiin allekirjoittamaan lausunto, jossa häntä syytettiin väärien tietojen levittämisestä ja yhteiskunnan järjestyksen horjuttamisesta.