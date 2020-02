Kiina kertoi hieman yli sadasta uudesta koronaviruskuolemasta

Kiinan viranomaiset ovat kertoneet 105 uudesta koronaviruskuolemasta eilisen jälkeen. Kuolleita on nyt kaikkiaan 1 770.

Tartunnan saaneita on Kiinassa kaikkiaan ainakin 70 500.

Uusista kuolleista sata on kriisin keskiössä olevasta Hubein maakunnasta. Uusia tartuntoja kerrottiin olevan Hubeissa 1 933.

Uusien tautitapausten määrä maakunnassa on vähentynyt sitten viimeviikkoisen piikin. Tuolloin viranomaiset muuttivat laskutapaa ja ottivat mukaan tapaukset, jotka on diagnosoitu keuhkokuvan perusteella.

Maanantain tartuntaluvut olivat maakunnassa noin 100 henkeä korkeammat kuin päivää aikaisemmin, mutta silti huomattavasti alle perjantain ja lauantain lukujen.

Pekingiin saapujat omatoimikaranteeniin

Viruskriisin keskiössä olevan Hubein maakunnan ulkopuolella uusien tautitapausten määrä on ollut vähenemään päin. Hubein ulkopuolella raportoitiin 115 uudesta tautitapauksesta, kun vielä viikko sitten niitä oli 450.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan tämä on merkki siitä, että tilanne on rauhoittumassa. Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kuitenkin varoitti, että on mahdotonta ennustaa, mihin suuntaan tilanne kehittyy. WHO on myös pyytänyt Kiinaa kertomaan lisää yksityiskohtia siitä, kuinka diagnoosit on tehty.

Tedros kertoi Twitterissä, että ulkomaalaisia asiantuntijoita on saapunut Pekingiin, ja he kokoustavat kiinalaisten kollegojen kanssa virustilanteesta.

Kiinalaisviranomaiset ovat asettaneet noin 56 miljoonaa ihmistä karanteeniin Hubein maakunnassa ja sen pääkaupungissa Wuhanissa. Vaikka valtionhallinto on vakuuttanut tilanteen olevan hallinnassa, Hubein viranomaiset ilmoittivat sunnuntaina uusista liikkumarajoituksista.

Pekingin hallinto on puolestaan valtionmedian mukaan ottanut käyttöön säännöksen, joka vaatii pääkaupunkiin tulevia ihmisiä asettamaan itsensä karanteeniin 14 päiväksi.