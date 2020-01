Kiina keskeyttää villieläinten kaupan, kunnes koronavirusepidemia on ohi – villieläinten hämäräkaupassa on myyty eksoottisia eläimiä jättisalamantereista eläviin sudenpentuihin

Kiina keskeyttää väliaikaisesti villieläinten kaupan, kunnes koronavirusepidemia hellittää.

Kiinan viranomaiset ilmoittivat sunnuntaiaamuna Suomen aikaa, että kaikki villieläinten kasvattaminen, kuljettaminen tai myyminen on kiellettyä niin kauan, kunnes "kansallinen epidemia on ohi". Villieläinten myynti on kielletty kaikissa muodoissaan niin toreilla, ruokakaupoissa kuin verkkokaupoissa.

Viranomaiset korostavat, että kuluttajien tulisi ymmärtää villieläinten syömiseen liittyvät terveysriskit, välttää riistaa ja syödä terveellisesti.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin miljoonakaupungissa sijaitsevalta torilta, jossa oli myytävänä villieläimiä ruuaksi.

Luonnonsuojelijat ovat jo pitkään kritisoineet Kiinaa eksoottisten eläinten hämäräkaupasta. Uhanalaisia eläimiä tai niiden osia myydään esimerkiksi ruuaksi tai perinnehoitoihin.

Terveysasiantuntijoiden mukaan villieläinten kauppa aiheuttaa suuren kansanterveydellisen riskin, koska siten ihmiset voivat altistua vaarallisille eläinperäisille taudinaiheuttajille, jotka eivät normaalisti siirtyisi ihmisiin.

Väli-isäntä vielä epäselvä

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kertoi lauantaina STT:lle, että nyt leviävän koronaviruksen alkuperäinen isäntä on lepakko.

– Wuhanin virus on sekin mitä ilmeisimmin levinnyt ihmiseen jonkin väli-isännän kautta, mutta emme tiedä, mikä se on ollut.

Uusi koronavirus on geneettisesti 2000-luvun alussa levinneen sars-viruksen kaltainen. Myös sars-viruksen alkuperäinen isäntä oli lepakko, mutta väli-isäntä ennen ihmiseen tarttumista oli sivettikissa.

Joidenkin tutkimusten mukaan nyt leviävä koronavirus olisi saattanut siirtyä ensin lepakoista käärmeisiin ja sitten ihmisiin, kertoo muun muassa CNN. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole.

Wuhanin toreilla on tiettävästi myyty käärmeitä. Tiedossa ei tosin ole, miten virus olisi voinut sopeutua sekä vaihto- että tasalämpöiseen eläimeen.

Wuhanissa on ollut myytävänä myös sivettikissoja, rottia, jättisalamantereita ja jopa eläviä sudenpentuja.

Kiina puolustautuu koronavirukselta joukkoliikenteen rajoituksilla

Kiina pyrkii estämään koronaviruksen leviämistä eristämällä kokonaisia suurkaupunkeja. Viranomaisten mukaan kuolleiden määrä on nyt noussut 56:een ja tartunnan saaneita on noin 2 000.

Maan keskiosassa sijaitseva Hubein maakunta on lähes kokonaan karanteenissa. Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista.

Shandongin maakunta ilmoitti varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa keskeyttävänsä kaukoliikenteen bussiyhteydet. Shandongissa asuu noin 100 miljoonaa ihmistä.

Muun muassa Pekingissä, Xi'anissa ja Tianjinissa on tehty samankaltaisia rajoituksia joukkoliikenteeseen.

Lauantaina Suomen aikaa Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti uudenlaisen koronaviruksen leviämisen kiihtyvän. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan Xi tarjosi yhdeksi ratkaisuksi keskusvallan vahvistamista.

Lisäksi Kiina kertoi keskeyttävänsä kansalaistensa ryhmämatkat ulkomaille.

Shanghaissa ensimmäinen kuolonuhri

Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen joulukuun lopulla Wuhanista, mutta tartuntoja on tavattu laajasti eri puolilta Kiinaa ja jonkin verran myös useissa muissa maissa.

Kiinan itärannikolla sijaitsevan talouskeskus Shanghain viranomaiset kertoivat varhain sunnuntaina Suomen aikaa ensimmäisestä viruskuolemasta kaupungissa. Virukseen kuolleella hyvin iäkkäällä miehellä oli viranomaisten mukaan myös aiempia terveysongelmia. Tartuntatapauksia on Shanghaissa vahvistettu noin 40.

Uusia koronavirustartuntoja on todettu eilisen jälkeen lähes 690. Sairastuneiden kokonaislukumäärän maan viranomaiset ovat viimeksi kertoneet olevan 1 975, uutistoimisto AFP kertoo.

Esimerkiksi Hongkongissa ilmestyvä englanninkielinen South China Morning Post seuraa viruskuolemien ja -tartuntojen määrää päivittyvän laskurin kautta. Sivuston laskurin mukaan tartuntoja on yhteensä jo yli 2 000, jos Kiinassa ja muissa maissa todetut tapaukset lasketaan yhteen.

Evakuointilennolla "rajoitettu kapasiteetti"

Yhdysvallat on järjestämässä evakuointilentoa Kiinan Wuhanista. Uutiskanava CNN:n mukaan suunnitelma koskisi Yhdysvaltain diplomaatteja ja kansalaisia.

Lennon on määrä lähteä Wuhanista tiistaina ja lennättää ihmiset San Franciscoon, ministeriö kertoi Kiinassa oleville yhdysvaltalaisille lähetetyssä sähköpostissa. Postissa varoitettiin, että lennolla on "rajoitetusti kapasiteettia" yksityishenkilöille.

– Kapasiteetti on erittäin rajallinen, ja jos ei ole mahdollista kuljettaa kaikkia halukkaita, etusija annetaan suuremmassa koronavirusriskissä oleville, ministeriö totesi.

Wall Street Journalin mukaan Wuhanissa on noin tuhat yhdysvaltalaista. Siellä sijaitseva Yhdysvaltain konsulaatti tavoittelee kansalaisia.

Myös Ranska on suunnitellut evakuoivansa kansalaisiaan Hubeista bussilla. Uutistoimisto AFP kertoi aikaisemmin, että joitakin ulkomaiden kansalaisia saatetaan ennen lähtöä asettaa karanteeniin johonkin toiseen kiinalaiskaupunkiin.