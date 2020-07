Kiina kosti konsulaattikärhämässä heti: Yhdysvaltain konsulaatti kiinni Kiinan Chengdussa

Kiina kosti sen ja Yhdysvaltain välille syntyneessä diplomaattisessa kärhämässä nopeasti. Kiina määräsi perjantaina Yhdysvallat sulkemaan konsulaattinsa Lounais-Kiinan Chengdussa.

Kiina oli uhannut reagoida sen jälkeen, kun Yhdysvallat käski tiistaina Kiinaa sulkemaan konsulaattinsa Texasin Houstonissa.

Kummankin osapuolen kommentit ovat olleet jyrkkiä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo perusteli Houstonin-konsulaatin sulkemista ilmoittamalla, että edustusto oli vakoilukeskus.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin sanoi aiemmin, että Texasin-konsulaatin sulkemismääräys oli törkeä ja perusteeton siirto, joka sabotoi maiden väliset suhteet.

CNN:n mukaan Wang myös kiisti väitteet siitä, että konsulaatti olisi ollut keskus laittomille toimille.

Kiinan ulkoministeriö ilmoitti perjantaina, että Chengdun konsulaatin luvan peruuttaminen on "laillinen ja välttämätön vastaus Yhdysvaltojen kohtuuttomiin toimenpiteisiin".

Kiikarissa kauppasalaisuudet

Pompeon mukaan Kiina on hankkinut Houstonin-edustustonsa avulla laittomasti haltuunsa yhdysvaltalaisten yritysten kauppasalaisuuksia.

Ulkoministeri arvioi Kaliforniassa pitämässään puheessa, että Kiinan otteet ovat aiempaa autoritaarisempia kotona ja aggressiivisempia muualla.

– Me emme voi enää olla piittaamatta maidemme välisistä perustavanlaatuisista poliittisista ja ideologisista eroavaisuuksista, Pompeo sanoi.

Hän lisäsi, ettei Kiinan kommunistinen puolue ole ikinä sivuuttanut edellä mainittuja eroavaisuuksia. Pompeon mukaan maailman valtioiden on valittava puolensa vapauden ja tyrannian välillä.

– Vapaan maailman täytyy voittaa tämä uusi tyrannia, Pompeo julisti.

Pompeo hammasteli myös omille

Ulkoministeri Pompeo lisäsi, että Kiina on käyttänyt Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden jalomielisyyttä itsekkäästi hyväkseen edellisten neljän vuosikymmenen aikana. Edellä mainittuna ajanjaksona Aasian suurvalta on pannut toimeen uudistuksia ja maasta on tullut merkittävä tekijä maailmantaloudessa.

Ulkoministeriltä satoi kritiikkiä niin Yhdysvaltain aiemmille hallinnoille kuin yhdysvaltalaisyrityksillekin niiden suhtautumisesta Kiinaan. Yhdysvaltalaiset yritykset ovat esimerkiksi olleet hänen mielestään liian myötämielisiä Kiinan vaatimusten edessä.

Pompeo sanoi Kiinan rikkoneen kansainvälisiä sitoumuksia muun muassa Hongkongin erityishallintoalueen autonomian ja Etelä-Kiinanmeren osalta. Kiina on pettänyt lupauksensa Pompeon mukaan myös siinä, ettei se ollut suorasukainen koronavirusepidemian lähtökohdista.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on syyttänyt Kiinaa maailmanlaajuisesta koronapandemiasta, joka on runnellut erityisen pahasti Yhdysvaltoja.

Kiinalainen tutkijanelikko pidätetty

Jännitteet ovat lisääntyneet viime päivinä useilla rintamilla maailman kahden suurimman talouden välillä.

Torstaina Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti neljän kiinalaistutkijan pidätyksistä ja heihin kohdistuvista syytteistä. Tutkijat ovat työskennelleet yhdysvaltalaisissa yliopistoissa.

Nelikkoa syytetään viisumipetoksista, sillä heidän väitetään valehdelleen kytköksistään Kiinan kommunistipuolueeseen sekä maan asevoimiin eli Kansan vapautusarmeijaan.