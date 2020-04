Kiina lisää rahoitustaan WHO:lle 30 miljoonalla dollarilla, Vietnam pyrkii hellittämään rajoituksia

Kiina kertoi torstaina lisäävänsä rahoitustaan Maailman terveysjärjestö WHO:lle 30 miljoonan dollarin eli lähes 28 miljoonan euron ylimääräisellä lahjoituksella koronavirusepidemian vuoksi. Kiina on jo aiemmin kertonut rahoittavansa WHO:ta 20 miljoonalla dollarilla eli 18,5 miljoonalla eurolla.

– Kiinan tarkoituksena on tukea maailmanlaajuista taistelua koronavirusta vastaan ja vahvistaa kehitysmaiden terveydenhuoltojärjestelmiä, Kiinan ulkoministeriön edustaja Geng Shuang kertoi medialle.

Hän lisäsi, että Kiinan tuki YK:n alaiselle järjestölle osoittaa maan hallituksen ja kansan luottamusta WHO:ta kohtaan.

Viime viikolla Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti jäädyttävänsä maansa rahoituksen WHO:lle. Trumpin mukaan järjestö olisi peitellyt koronaviruksen leviämisen vakavuutta ennen kuin se levisi Kiinasta muualle maailmaan.

Yhdysvallat ollut suurin rahoittaja

Yhdysvallat on ollut YK:n alaisen WHO:n suurin rahoittaja 400 miljoonan dollarin eli 370 miljoonan euron osuudella. Trump sanoi päätöksensä yhteydessä, että Kiinan vuosittainen tuki WHO:lle olisi 40 miljoonaa dollaria – jos sitäkään.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi viime viikolla STT:lle Trumpin ilmoituksen jälkeen, että Suomi aikoo lisätä rahoitustaan WHO:lle, mutta tarkemmista summista kerrotaan myöhemmin.

– Tuen nousussa puhutaan ainakin parista miljoonasta eurosta, Haavisto sanoi.

Vietnam hellittää rajoituksia

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Vietnam kertoi torstaina helpottavansa koronaviruksen vuoksi maassa asetettuja rajoituksia. Kommunistisen hallinnon johtama maa on virallisten tilastojen mukaan onnistunut torjumaan virusepidemiaa erittäin hyvin.

96 miljoonan asukkaan Vietnamilla on pohjoisosassa pitkä yhteinen raja Kiinan kanssa, mutta maassa on AFP:n ja Worldometer-sivuston mukaan varmistettu vain 268 koronavirustartuntaa. Lisäksi Vietnamissa ei ole raportoitu yhtäkään koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Asiantuntijat ovat kuitenkin muistuttaneet Vietnamin alhaisista testimääristä, ja lisäksi ainoa lähde lukuihin ovat Vietnamin terveysviranomaiset. Vietnamissa testejä on tehty Worldometer-sivuston mukaan yli 200 000. Miljoonaan asukkaaseen suhteutettuna se on 2 119 testiä. Suomessa vastaava luku on 12 372.

Toisaalta Vietnam kielsi ensimmäisten valtioiden joukossa lennot Kiinaan. Lisäksi maan pääkaupunki Hanoi asetettiin helmikuun alussa karanteeniin.

Tiukat rajoitukset ja niiden valvonta ovat kannattaneet tilastojen valossa. Kun kuusi peräkkäistä päivää kului ilman uusia varmistettuja virustartuntoja, hallitus torstaina antoi luvan avata joitain kauppoja sekä muita palveluja. Torstaina Hanoissa oli auki joitakin kahviloita, mutta muuten normaalisti vilkkaan kaupungin kadut olivat hyvin hiljaisia. Ensi viikolla avataan joitakin kouluja.

Myös muissa Kaakkois-Aasian maissa alhaisia lukemia

Vietnamin naapurimaista Thaimaa on kertonut uusien tartuntatapausten laskusta viime viikkoina. Silti thaimaalaiset lääkärit ovat suositelleet hallitusta jatkamaan yöllistä ulkonaliikkumiskieltoa. Worldometer-sivuston mukaan Thaimaassa on varmistettuja koronavirustapauksia 2 839 ja viruksen aiheuttamia kuolemia 50. Miljoonaa asukasta kohti Thaimaassa kuolleita on 0,7. Suomessa vastaava luku oli keskiviikkona 27. Thaimaassa on noin 67 miljoonaa asukasta.

Muista Kaakkois-Aasian maista Kambodzhassa on AFP:n ja Worldometer-sivuston mukaan raportoitu 122 koronavirustartunnasta ja Laosissa tartuntoja on 19. Kumpikaan maa ei ole kertonut koronaviruksen aiheuttamista kuolemista.

AFP:n haastatteleman thaimaalaisen infektiosairaalan johtajan Oupass Putcharoenin mukaan Kambodzhan ja Laosin alhaiset luvut voivat selittyä alhaisilla testimäärillä. Thaimaassa koronavirustestejä on tehty 142 000, kun Kambodzhassa testejä on tehty reilut 5 000 ja Laosissa noin 1 500.