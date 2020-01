Kiina lykkää uudenvuodenjuhlaansa koronaviruksen pelossa – virus säikytti Tokion pörssin ja öljyn hinnan laskuun, Mongolia sulkee maarajaansa Kiinan kanssa

Kiina yrittää nyt kaikin tavoin pelata aikaa koronavirusta vastaan ja lykkää perinteistä uudenvuoden juhlaansa tammikuun loppuun. Kyseessä on maan suurin juhlapäivä, jolloin miljoonat kiinalaiset matkustavat perheidensä luokse uudenvuoden viettoon.

Maa on yrittänyt puolustautua virusta vastaan eristämällä kokonaisia kaupunkeja ja rajoittamalla joukkoliikennettä. Eilen Kiina kielsi kaiken villieläinten kaupan toistaiseksi. Ryhmämatkat Kiinasta ulkomaille on myös keskeytetty.

Tuhannet ulkomaalaiset ovat jääneet loukkuun eristettyyn Wuhanin miljoonakaupunkiin, josta taudin arvellaan lähteneen leviämään. Monet maat ovat suunnitelleet kansalaistensa evakuointia Wuhanista. Yhdysvallat on kaavaillut evakuointilentoa tiistaille.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Hubein maakunnassa on varmistettu maanantaina yli 20 uutta viruskuolemaa. Kuolonuhrien kokonaismäärä on noussut nyt 81:een, ja sairastuneita on Kiinassa 2 700.

Kiinan kansallisen terveyskomitean mukaan epäiltyjä virustartuntoja olisi jopa 6 000. Epäiltyjen tapausten määrä on tuplaantunut vuorokaudessa.

Mongolia ilmoittaa sulkevansa Kiinan maarajansa autoilta ja jalankulkijoilta viruksen takia. Yhteistä rajaa mailla on yli 4 600 kilometriä, ja suuri osa siitä kulkee läpi kivikkoisen autiomaan.

Rajan sulkemisesta kertoi Mongolian varapääministeri Enhtuvshin Ölziisaihany. Lisäksi Mongolia sulkee kouluja, yliopistoja ja muita julkisia tiloja, jotka pysyvät kiinni maaliskuun alkupuolelle saakka.

Pörssit pelästyivät virusta

Huolet koronaviruksen vaikutuksista maailmantalouteen ovat säikäyttäneet markkinoita tänään. Helsingissä pörssin yleisindeksi oli pian avautumisen jälkeen 1,5 prosenttia laskussa.

Erityisesti Finnair sai siipeensä. Kurssi oli pian pörssin avautumisen jälkeen lähes seitsemän prosentin laskussa.

Suunta oli laskuun myös Euroopan suurissa pörsseissä Frankfurtissa, Pariisissa ja Lontoossa.

Aiemmin sulkeutunut Tokion pörssi päätyi kaksi prosenttia miinukselle, kun tieto uusista tartunnoista ja kuolemantapauksista levisi. Bangkokissa laskua oli liki kolme prosenttia.

Myös öljyn hinta painui laskuun. Viitelaatu Brentin tynnyrihinta laski 2,3 prosenttia alle 60 dollariin.

Kiinan pörssit ovat uudenvuoden pyhien johdosta edelleen suljettuina. Odotus on, että taudin vaikutukset Kiinan talouteen heijastuvat nopeasti myös muualla maailmassa.

– Kiinan teollisuuden ja kulutuksen valtaviin moottoreihin kohdistuva taloudellinen shokki leviää globalisaation kautta pian myös muihin maihin, varoitteli AxiCorpin markkinastrategi Stephen Innes.

Vuoden 2003 sars-epidemia ei vaikuttanut markkinoihin teollisuusmaissa kovin voimakkaasti, mutta yhteydet ovat nykyään tiiviimmät, Innes arvioi. Talouskasvun hidastuessa kulutuskysynnällä on suurempi vaikutus kuin aiemmin.

Vielä synkemmän kuvan maalasi Ava Traden analyytikko Naeem Aslam.

– Tilanne on se, että viruksesta on tullut tappava ja se on aiheuttanut markkinoilla paniikin, Aslam summasi.

WHO:n pääjohtaja matkalla Kiinaan

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi sunnuntaina Twitterissä olevansa matkalla Kiinaan keskustelemaan koronaviruksen hillitsemisestä.

– WHO:n kollegani ja minä haluaisimme ymmärtää viimeisimpiä vaiheita ja vahvistaa kumppanuuttamme Kiinan kanssa tarjoamalla lisäsuojaa (tautiepidemian) puhkeamista vastaan, johtaja sanoi.

Kiinan terveysministeri Ma Xiaowei kertoi sunnuntaina viruksen leviävän myös itämisaikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös oireeton tartunnan saanut ihminen voi tartuttaa muita.

Johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoi sunnuntaina STT:lle, että tavallisesti hengitystieinfektiot tarttuvat herkimmin silloin, kun oireita on jo. Oireettomalta taudin saaminen on yleensä epätodennäköisempää.

Kruunupäinen kiusanhenki lähti maailmalle torilta

Wuhanin koronavirus eli 2019-nCoV on vuodenvaihteessa Kiinasta leviämään lähtenyt uudenlainen koronavirus. Tauti on geneettisesti samankaltainen kuin vuosituhannen alussa satoja ihmisiä tappanut sars-virus.

Koronaviruksen nimi tulee sen kruunumaisista tai Auringon koronaa muistuttavista piikeistä, joilla se takertuu hengitysteihin.

Koronavirukset ovat yleisiä viruksia, joita on sekä ihmisillä että eläimillä. Tavallisesti ne aiheuttavat lieviä hengitystieinfektioita.

Wuhanin koronaviruksen oireena on kuumetta, yskää ja hengenahdistusta. Suurin osa sairastuneista toipuu hyvin. Vakavampia oireita on ollut iäkkäillä ja niillä, joilla on jokin perussairaus.

Viruksen epäillään lähteneen leviämään Kiinasta Wuhanin kaupungista torilta, jossa on ollut myytävänä eläviä eläimiä ruuaksi. Viruksen alkuperäisestä isännästä ei kuitenkaan ole varmuutta.

Virus leviää ihmisestä toiseen. Sairauden itämisaika on keskimäärin 2–12 päivää. Wuhanin koronavirusta vastaan ei ole lääkehoitoa eikä rokotetta.

Maailman terveysjärjestö WHO ei ole julistanut viruksen takia kansainvälistä terveysuhkaa. Suomessa viruksesta tiedottaa THL.

Lähde: THL ja AFP.