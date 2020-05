Kiina palasi nollalinjalle koronavirustartunnoissa

Kiinassa ei raportoitu tiistaina yhtään uutta koronavirustartuntaa. Kahtena edellisenä päivänä virustartuntoja löytyi kaksinumeroinen määrä kumpanakin, mikä sai viranomaiset pelkäämään tartuntojen toista aaltoa.

Maanantaina Kiinassa kerrottiin 17 uudesta tartunnasta ja sunnuntaina 14 tartunnasta. Tapauksia löytyi myös Wuhanista, mistä uuden koronaviruksen katsotaan lähteneen liikkeelle.

Kiinaan viranomaisten mukaan uuden koronaviruksen seurauksena ei ole kuollut yhtään ihmistä liki kuukauteen.

Koronavirusepidemia on Kiinassa saatu hallintaan, ja maa on poistanut rajoituksia sekä käynnistänyt uudelleen talouttaan.

Tartuntoja seuraavaan Worldometer-tilastosivuston mukaan Kiinassa on kuollut covid-19-tautiin runsaat 4 600 ihmistä. Tartuntoja on rekisteröity liki 83 000. Väkilukuun suhteutettuna Kiinassa on kuollut kolme ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli maanantaina 49.