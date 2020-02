Kiina raportoi alhaisimman koronaviruskuolemien määrän yli kuukauteen

Kiinan viranomaiset kertoivat varhain torstaina 29 uudesta koronaviruskuolemasta. Kyseessä on alhaisin päivittäinen luku yli kuukauteen. Kiinassa on noin kahden kuukauden aikana kuollut viruksen seurauksena yhteensä ainakin 2 700 ihmistä.

Uusia tartuntoja kerrotaan olevan noin 430 eli hieman enemmän kuin keskiviikkona. Sairastuneita on maan viranomaisten mukaan nyt yhteensä yli 78 000.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on todettu noin 82 000.

Italialaislehti kertoo tartuntamäärän nousevan

Uuden koronaviruksen tartuntamäärät ovat viime päivinä kääntyneet nousuun useissa maissa Kiinan ulkopuolella.

Italiassa koronavirus on viime päivinä levinnyt ripeimmin Italiassa. La Repubblica -lehden mukaan tartunnan saaneita olisi maassa nyt yhteensä noin 450. Nousua aiemmin keskiviikkona kerrottuihin tapauksiin on vajaat sata kappaletta. Viruksen seurauksena on kuollut yhteensä 12 ihmistä.

Yhdysvallat lykkää sotaharjoituksia Etelä-Koreassa

Esimerkiksi Etelä-Koreassa uusia tartuntoja on eilisen jälkeen todettu noin 330, mikä nostaa tartunnan saaneiden määrän lähes 1 600:aan. Maassa on todettu eniten tartuntoja Kiinan ulkopuolella.

Uusista kuolemantapauksista Etelä-Korean viranomaiset eivät raportoineet. Maassa on nyt kuollut viruksen seurauksena 12 ihmistä.

Yhdysvallat kertoi torstaina lykkäävänsä yhteisiä harjoituksia Etelä-Korean asevoimien kanssa. Maalla on Etelä-Koreassa noin 28 500 sotilasta. Keskiviikkona kerrottiin ensimmäisestä virustartunnassa Etelä-Koreassa olevalla Yhdysvaltain joukkojen sotilaalla.

Saudi-Arabia keskeytti viisumien myöntämisen Mekkaan suuntaaville pyhiinvaeltajille

Saudi-Arabia on keskeyttänyt tilapäisesti viisumien myöntämisen Mekkaan aikoville pyhiinvaeltajille koronavirusvaaran vuoksi, maan ulkoministeriö kertoo lausunnossaan.

Muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan tehdään niin sanottuja Umrah-pyhiinvaellusmatkoja ympäri vuoden, ja siellä vierailee kuukausittain kymmeniätuhansia ihmisiä. Umrah eroaa vuotuisesta hajj-pyhiinvaelluksesta, jonka ajankohta määräytyy muslimien käyttämän kuukalenterin mukaan.

Lisäksi Saudi-Arabia ei toistaiseksi myönnä viisumeja turisteille, joiden lähtömaassa koronavirus muodostaa vaaran.

Lähi-idän maista esimerkiksi Iran on kertonut 19 ihmisen kuolleen virukseen ja ilmoittanut matkailun rajoituksista. Lisäksi Kuwait ja Bahrain ovat kertoneet tartunnoista.