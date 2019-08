Kiina siirtää puolisotilaallisia joukkoja Hongkongin rajan tuntumaan, kertoo valtionmedia

Kiinan valtionmediassa on julkaistu videoita panssaroiduista miehistönkuljetusvaunuista, joilla mediatietojen mukaan ollaan siirtämässä Manner-Kiinan puolisotilaallisia poliisivoimia Shenzhenin kaupunkiin Hongkongin rajalle.

Kiinalainen valtio-omisteinen Global Times -sanomalehti kertoo, että puolisotilaalliset poliisivoimat kokoontuvat "suuren mittakaavan harjoituksia varten".

Manner-Kiinan hallinnon on jo pitkään pelätty lähettävän omat joukkonsa tukahduttamaan yli kaksi kuukautta jatkuneen protestiliikkeen. Kiinan asevoimat kommentoi heinäkuun lopulla, että armeija voi tulla Hongkongiin, jos aluehallinto sitä heiltä pyytää.

Nyt rajalle siirretyt joukot ovat Kansan aseellisia poliisivoimia, joka on Kiinan keskussotilaskomission alainen, asevoimiin kuuluva poliisi. Sen joukkoja käytetään Kiinassa erityisesti mellakkapoliisina ja sisäisen turvallisuuden tehtävissä.

Hongkongin protestit ovat jatkuneet yli kaksi kuukautta. Ne alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan.

Mielenosoitusten myötä ehdotuksesta luovuttiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista. Lentokentälle ihmiset kokoontuivat vastustamaan poliisien mielenosoitusten hajottamiseksi käyttämää väkivaltaa.

Suljettu lentoasema aiotaan avata tiistaina aamulla

Hongkongin kansainvälisen lentoaseman mukaan kaikki tämän päivän loput lennot on peruttu lentokentällä olevan suuren mielenosoittajien joukon takia. Hongkongiin jo matkalla olevat koneet pääsevät kuitenkin perille, lentokentältä kerrottiin.

Mielenosoitusten vuoksi lentokenttä oli päivällä tukossa ja alueen parkkipaikat täpötäysiä. Lentokentällä on myös säännöllisesti tehty kuulutuksia, joissa kerrotaan lentojen perumisesta ja neuvotaan ihmisiä lähtemään kentältä mahdollisimman pian.

Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle, että yhtiön iltapäivälle aiottu lento AY101 Helsinki-Vantaalta Hongkongiin peruttiin huomisen paluulentoineen. Lisäksi Hongkongin tilanteen arvellaan viivästyttävän kello 23.55 lähteväksi aiottua yölentoa AY099 huomisaamuun. Finnair lentää Helsingistä Hongkongiin joka päivä.

Viranomaistietojen mukaan lentokentällä oli enimmillään yli 5 000 mielenosoittajaa. Myöhään illalla paikalla kerrottiin olleen yhä satoja protestoijia.

Lentokenttäviranomaisten mukaan lentoasema pyritään avaamaan jälleen aamukuudelta tiistaina paikallista aikaa, eli aamuyhdeltä Suomen aikaa.

Kiina näkee merkkejä terrorismista

Kiinan mukaan Hongkongin mielenosoittajien toiminnassa näkyy jo ensimmäisiä merkkejä "terrorismista". Hongkongin ja Macaon asioiden viraston tiedottajan mukaan mielenosoittajat ovat käyttäneet erittäin vaarallista väkivaltaa hyökätessään poliiseja vastaan Hongkongissa.

Poliisi on tuonut kaduille vesitykkejä osana pyrkimyksiään hajottaa mielenosoitukset. Jo aiemmin poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja kumiluoteja.

Valvontakameroilla varustetut vesitykkiajoneuvot on tuotu kaduille sen jälkeen, kun poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen useissa eri paikoissa Hongkongissa viikonloppuna. Poliisi käytti kyynelkaasua ostoskaduilla ja metroasemilla, ja mielenosoittajat vastasivat heittelemällä tiiliskiviä ja suihkuttamalla mellakkapoliiseja palosammuttimilla ja vesiletkuilla.

Viranomaisten mukaan 45 ihmistä loukkaantui yhteenotoissa, ja heistä kahden tila on vakava.

Poliisi on myös pidättänyt mielenosoittajia. Aktivistien mukaan siviiliasuiset, protestiliikkeen tunnusväriin mustaan pukeutuneet poliisit ovat liittyneet joukkoon ottaakseen mielenosoittajia kiinni.

Myös Cathay Pacific osana kiistelyä

Poliisia on arvosteltu liiallisen voiman käytöstä mielenosoittajia vastaan. Vesitykkejä tänään esitelleen poliisin edustajan mukaan tykkejä käytetään vain "laajamittaisen yleisen häiriköinnin" sattuessa, jos ihmisiä loukkaantuu, omaisuutta tuhotaan tai yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kohdistuu vakavaa uhkaa.

Myös hongkongilainen lentoyhtiö Cathay Pacific on päätynyt ristituleen, sillä Kiinan ilmailuviranomainen on vaatinut yhtiöltä listaa henkilöstöstä, joka on mukana Manner-Kiinan ilmatilassa kulkevilla lennoilla ja kieltänyt "laittomiin mielenosoituksiin" osallistuneiden työnteon.

Lentoyhtiö on ilmoittanut, että sen on pakko noudattaa uusia sääntöjä, koska Kiina on sen toiminnoille erittäin tärkeä. Yhtiö on myös irtisanonut joitakin työntekijöitään ja varoittanut henkilöstöä mielenosoituksiin osallistumisen tai niiden tukemisen seurauksista.