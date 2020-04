Kiina takavarikoi kymmeniä miljoonia kelvottomia kasvosuojia

Kiinassa viranomaiset ovat takavarikoineet yli 89 miljoonaa huonolaatuista kasvomaskia. Monet maat ovat arvostelleet Kiinaa siitä, että ulkomaille myydyissä suojavarusteissa on ollut puutteita.

Suojavarusteiden kysyntä on kohonnut valtavasti koko maailmassa, kun joka puolella taistellaan koronaviruksen leviämistä vastaan. Kiinasta tuotu tavara ei kuitenkaan ole miellyttänyt kaikissa vastaanottajamaissa, joissa kasvomaskeja ja muita suojavarusteita on ollut tarkoitus välittää terveydenhuollon työntekijöille ja riskiryhmien käyttöön.

Perjantaista alkaen Kiinan sääntelyviranomaiset ovat tarkastaneet lähes 16 miljoonaa yritystä ja takavarikoineet yli 89 miljoonaa maskia ja lähes 420 000 muuta suojavälinettä. Lisäksi sääntelyviranomaiset kertovat takavarikoineensa toimimattomia desinfiointiaineita yli 7,6 miljoonan juanin eli vajaan miljoonan euron edestä.

Viranomaisilla ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, kuinka suuren osan tavaroista oli määrä matkata ulkomaisille markkinoille.

Kiina on pyrkinyt eroon huonolaatuisista tuotteista uusilla säännöillä. Lauantaina maa esimerkiksi ilmoitti, että myös muiden kuin lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen maskien on täytettävä sekä kansalliset että kansainväliset laatustandardit. Vientiyritysten on lisäksi annettava kirjallinen vakuutus, että niiden lääkinnälliset tuotteet täyttävät vastaanottajamaan turvallisuusvaatimukset.

Esimerkiksi Espanja, Hollanti, Tshekki ja Turkki ovat vetäneet pois käytöstä satoja tuhansia kelvottomia maskeja ja muita suojavarusteita, jotka oli tuotu Kiinasta. Kanadan hallitus ilmoitti aiemmin, että noin miljoona Kiinasta ostettua maskia ei täyttänyt terveydenhuollon ammattikäytön vaatimuksia.

Virallisten lukujen mukaan Kiina tuottaa yli 116 miljoonaa suojamaskia päivässä.