Kiina uhkaa reagoida USA:n teräs- ja alumiinitulleihin miljardien tuontitulleilla

Kiina uhkaa asettaa Yhdysvalloille tuontitulleja noin kolmen miljardin dollarin edestä, jos maat eivät pääse sopuun kauppakiistassa, uutisoi muun muassa Washington Post. Tuontitulleja asetettaisiin muun muassa yhdysvaltalaisille hedelmille ja viineille.

Asiasta kertoneen Kiinan kauppaministeriön mukaan tuontitullit olisivat vastaus Yhdysvaltain teräs- ja alumiinitulleille. Mahdollisista vastatoimista kerrottiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aikovansa määrätä Kiinasta tuotaville tuotteille tulleja jopa 60 miljardin dollarin (lähes 50 miljardin euron) edestä.

Esitellessään suunnitelmaansa Trump sanoi, että hän toimii puuttuakseen Yhdysvaltojen 375 miljardin dollarin kauppavajeeseen Kiinan kanssa. Tullien avulla Yhdysvalloista tulee "paljon vahvempi, rikkaampi kansakunta" Trump perusteli.

Toimien lopullinen mittakaava jäi Trumpin ulostulon jälkeen vielä epäselväksi, sillä etukäteen oli puhuttu 50 miljardin tulleista.

Tullit on määrä kohdistaa aloille, joilla Kiina on amerikkalaisten mielestä pyrkinyt hankkimaan epäreilua kilpailuetua. Joukossa on kymmenen alaa, jotka Kiinan johto on nimennyt ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi, kuten robotiikka, lentokone- ja raideliikenneteollisuus sekä sähköajoneuvot. Tarkka lista julkaistaan kahden viikon sisällä.