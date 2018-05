Kiina ulkoministeri saapui Pohjois-Koreaan

Kiinan ulkoministeri Wang Yi on saapunut vierailulle Pohjois-Koreaan. Wang on vuosikausiin korkea-arvoisin kiinalaispoliitikko, joka on käynyt Pohjois-Koreassa. Wangin on määrä tavata tänään kollegansa Ri Yong-ho.

Wang ja Ri keskustelivat edellisen kerran Pekingissä viime kuussa, vain muutamia päiviä sen jälkeen kun Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin.

Asiantuntijoiden mukaan Kiina pelkää jäävänsä sivuraiteelle, kun Korean niemimaan tulevaisuutta koskevia kysymyksiä ratkotaan muun muassa Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huippukokouksessa lähiaikoina.