Kiina vahvistaa: Britanniassa rekkakontista löytyneet 39 kuollutta ihmistä olivat Kiinan kansalaisia

Britanniassa rekan kontista löytyneet 39 kuollutta olivat Kiinan kansalaisia, kertoo BBC. Kiinan ulkoministeriö vahvistaa tiedon, tviittasi Global Times, joka on Kiinan valtiollisen Kansan päivälehden julkaisu.

Kuolleista 31 on miehiä ja 8 naisia, kertoo Essexin poliisi. Uhreista yksi on mahdollisesti teini-ikäinen ja muut aikuisia.

Ruumiit löydettiin eilen rekan kylmäkuljetuskontista Essexissä Lontoon lähellä. Brittimedioiden mukaan on mahdollista, että uhrit paleltuivat kuoliaaksi.

Poliisi tutkii epäiltyä irlantilaista ihmissalakuljettajaliigaa ruumislöytöön liittyen, kertoo brittilehti Telegraph.

BBC kertoi aiemmin, että poliisi on jatkanut rekan kuljettajan kuulusteluja ja että Pohjois-Irlannissa on tehty ratsia kahteen taloon. 25-vuotias pohjoisirlantilainen kuljettaja on pidätettynä murhista epäiltynä.

Teollisuusalueelta löytynyt rekan kontti oli tullut Britanniaan Belgiasta. Poliisi uskoo, että rekan nuppi oli puolestaan lähtöisin Pohjois-Irlannista.

Ruumiit löytyivät rekan kontista teollisuusalueelta Graysin kaupungista Lontoon itäpuolelta. Poliisi sai hälytyksen paikalle keskiviikon vastaisena yönä.

Belgialaisten viranomaisten mukaan rekan kontti oli saapunut tiistaina iltapäivällä Belgian Zeebruggen satamakaupunkiin, josta se lähti samana päivänä eteenpäin, kertoo Guardian-lehti.

Kontti saapui varhain keskiviikkoyönä Britannian Essexiin Purfleetin kaupunkiin. Ruumiit löytyivät kontista läheiseltä Watergladen teollisuusalueelta Graysin kaupungista. Essexin poliisin mukaan ambulanssihenkilöstö hälytti poliisin paikalle.

Belgiassa yhä enemmän siirtolaisia, jotka haluavat Britanniaan

Pohjois-Belgiassa tavataan yhä enemmän siirtolaisia, jotka havittelevat pääsyä Britanniaan. Ilmiö on ollut kasvussa sen jälkeen kun Ranskassa viranomaiset ovat tehostaneet tarkastuksia Calais'n kaupungissa, kirjoittaa Guardian.

Vuonna 2000 Britanniassa Doverin satamassa löydettiin 58 kiinalaisen ruumiit hollantilaisesta rekasta. Kaksi ihmistä oli vielä elossa rekan sisällä.