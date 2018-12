Kiina valittaa Huawein talousjohtajan kohtelun olevan epäinhimillistä

Kiinan mukaan Huawein pidätetyn talousjohtajan Meng Wanzhoun terveys on vaarassa eikä hän saa riittävää lääkärinhoitoa.

– Näyttää siltä, ettei hänelle tarjota riittävää terveydenhoitoa kanadalaisessa pidätyskeskuksessa, kirjoitti valtiollinen Global Times -lehti. Lehti ei kertonut, mihin lähteisiin se perusti tietonsa.

– Uskomme tällaisen kohtelun olevan epäinhimillistä ja loukkaavan hänen ihmisoikeuksiaan, sanoi puolestaan ulkoministeriön edustaja Lu Kang vedoten lehtitietoihin.

Mengin oikeudelle toimittamien dokumenttien mukaan häntä on hoidettu kanadalaisessa sairaalassa korkean verenpaineen vuoksi. Hän on kärsinyt vaivasta jo vuosia. Lisäksi Meng muistuttaa, että hänelle on tehty leikkaus kilpirauhassyövän vuoksi vuonna 2011.

Mengin mukaan hänellä on runsaasti siteitä Vancouveriin, missä hän omistaa miehensä kanssa useita kiinteistöjä, joten oleskelu kaupungissa ei ole ongelma.

Mengin vapauttamisesta takuita vastaan on määrä päättää tänään. Syyttäjä vastustaa takuita, koska Mengiä koskevat syytteet voivat tuoda jopa 30 vuoden vankeustuomion.

Yhdysvallat on pyytänyt Kanadaa luovuttamaan Mengin. Oikeusprosessi voi kestää jopa vuosia, jos päätöksestä valitetaan.

Meng pidätettiin Vancouverissa runsas viikko sitten, kun hän oli vaihtamassa lentokonetta. Yhdysvallat epäilee Huawein rikkoneen talouspakotteita Irania vastaan. Yhdysvallat ja Kiina ovat vaarassa ajautua täysimittaiseen kauppasotaan, ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan Mengiä voidaan käyttää tulevissa neuvotteluissa pelinappulana.