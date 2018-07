Kiinalaisen rauhannobelistin leski lähtenyt Kiinasta Finnairin lennolla, perheen ystävä kertoo

Kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin ja rauhannobelistin Liu Xiaobon leski on lähtenyt Kiinasta, perheen ystävä kertoo uutistoimisto AFP:lle. Uutistoimiston mukaan Liu Xia on lähtenyt Kiinasta Finnairin lennolla.

New York Timesin mukaan Liun lennon määränpää on Helsinki. BBC taas kertoo, että Liun lopullinen määränpää on Saksa. Liu on aiemmin pyytänyt päästä Saksaan, jossa hänellä on ystäviä.

Saksa on myös taivutellut Kiinaa päästämään Liun matkustamaan maasta. Saksan liittokansleri Angela Merkel on diplomaattien mukaan ottanut asian aiemmin esille suoraan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa.

Kotiarestissa vailla virallisia syytteitä

Liu, 57, on ollut käytännössä kotiarestissa vuodesta 2010, jolloin hänen miehensä sai Nobelin rauhanpalkinnon. Virallisia syytteitä häntä vastaan ei koskaan nostettu, mutta hänen puolisonsa vangittiin useita kertoja.

Rauhannobelisti Liu Xiaobo kuoli viime vuonna 61-vuotiaana sairastettuaan pitkälle edennyttä maksasyöpää. Kuollessaan hän suoritti 11 vuoden vankeustuomiota, jonka oli saanut kumouksellisesta toiminnasta. Kiinaa kritisoitiin siitä, ettei hallinto sallinut Liun matkustaa ulkomaille saamaan hoitoa.