Kiinalaismedia: Kiina ja Yhdysvallat pidättäytyvät uusista tulleista 1. tammikuuta jälkeen

Kiinan valtion median mukaan Yhdysvaltain ja Kiinan johtajat ovat sopineet pidättäytyvänsä uusista tulleista tammikuun ensimmäisen päivän jälkeen. Asiasta kertovat sekä China Daily että televisiokanava CGTN. Presidenttien tapaaminen Argentiinassa päättyi hetki sitten.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhannut uusilla rangaistustulleilla, ellei pahasti tulehtuneisiin kauppasuhteisiin löydy helpotusta.

Trump on toistaiseksi määrännyt Kiinalle rangaistustullit, jotka kohdistuvat noin 250 miljardin dollarin arvoiseen tuontiin. Se vastaa noin puolta kaikesta Yhdysvaltojen Kiinan-tuonnista. Yhdysvallat on suunnitellut korottavansa tullien tasoa 10 prosentista 25 prosenttiin 1. tammikuuta alkaen. Osaa tulleista on korotettu jo aiemmin.

Lisäksi Trump on uhannut, että rangaistustullit voidaan ulottaa myös kaikkiin jäljellä oleviin kiinalaistuotteisiin.

Valkoinen talo ei ole toistaiseksi kommentoinut presidenttien tapaamisen lopputulosta, mutta Trumpin neuvonantajan mukaan työillallinen sujui "oikein hyvin". Illallinen kesti reilut pari tuntia.

Kiinan ja Yhdysvaltojen erimielisyydet kauppapolitiikassa ovat niin syvät, että yhdessä kokouksessa niitä ei pystytä ratkaisemaan. Trumpin ja kiinan presidentin Xi Jinpingin tapaamista on kuitenkin seurattu tarkkaan eri puolilla maailmaa, sillä kärjistynyt tullikiista maiden välillä heijastuu epävarmuutena koko maailmantalouteen.

Yhdysvallat on vaatinut, että Kiinan on avattava markkinoitaan yhdysvaltalaisyrityksille ja luovuttava epäreiluina pidetyistä käytännöistä kauppapolitiikassaan. Yhdysvaltojen mukaan Kiina on syyllistynyt toistuvasti myös yhdysvaltalaisten teknologiayritysten aineettoman omaisuuden varkauksiin.