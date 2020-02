Kiinan Wuhanista kotiutettavia lennätettiin Suomeen iltapäivällä

Kiinan Wuhanista kotiutettavia suomalaisia on saapunut kotimaahan iltapäivällä, kerrotaan ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä. Jatkolento Pariisista toteutettiin yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Ministeriöstä ei kuitenkaan kerrottu suomalaisten lukumäärää tai sitä, mille kentälle heidät oli lennätetty. Ministeriö ei kommentoinut myöskään sitä, joutuvatko koronaviruksen riivaamalta alueelta palanneet Suomessa karanteeniin.

Myöskään ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ei ota kantaa kotiutuksen yksityiskohtiin tai yksittäisten ihmisten tilanteeseen. Hän kuitenkin kommentoi STT:lle yleisellä tasolla, miten tämäntyyppisten kotiutuslentojen yhteydessä toimitaan Suomessa ja ulkomailla.

– Yleisesti kotiutuslentoja koskien toimintalinja on sellainen, että henkilöiden terveydentila tarkistetaan, minkä jälkeen heidän terveydentilaansa seurataan kahden viikon ajan ja varmistetaan, että minkäänlaista tartunnan vaaraa ei ole.

Pariisin lento saapui tänään

Lentoja seuraavan Flightradar-sivuston mukaan kotiutuslento Eurooppaan laskeutui Pariisin Charles de Gaullen lentokentälle puoli kahdeltatoista Suomen aikaa. Koneen matkustajista 28 on ranskalaisia ja 36 muiden maiden kansalaisia, kertoo Le Parisien.

Ranska on edellyttänyt, että kellään koneeseen nousseista ei ole koronaviruksen oireita.

Helmikuun alussa Wuhanista lennätettiin Ranskaan kolme suomalaista lennolla, jolla oli noin 250 ihmistä kymmenistä eri maasta.

Ukrainan terveysministeri viettää 14 päivää Wuhanista evakuoitujen kanssa

Ukrainassa torstaina Harkovaan saapunutta kotiutuslentoa protestoitiin Novi Sanzharin kaupungissa, minne Wuhanista evakuoidut tuotiin karanteeniin.

Maan terveysministeri reagoi protesteihin ilmoittamalla viettävänsä seuraavat 14 päivää karanteenissa yhdessä Kiinasta evakuoitujen kanssa rauhoitellakseen tartuntaa pelkääviä paikallisia. Näin tehdessään hän kertoi jättävänsä väliin myös oman tyttärensä 10-vuotisjuhlat ja pahoitteli asiaa lapselleen.

Terveysministeri Zoryana Skaletska kertoo asiasta Facebook-tilillään.

Ukrainaan lennätettiin Kiinan Wuhanista eilen 45 maan kansalaista ja 27 ulkomaalaista, joista suurin osa on Latinalaisesta Amerikasta kotoisin.

Paikalliset protestoivat ihmisten tuomista Novi Sanzhariin tukkimalla teitä ja kivittämällä evakuoituja kuljettavia linja-autoja. Mielenosoittajat rikkoivat ainakin kolme ikkunaa linja-autoista.

– Nämä ihmiset ovat kanssakansalaisiamme, Skaletska kirjoitti Facebook-tilillään.

– Elämme samassa maassa ja meidän täytyy pitää huoli heidän terveydestään ja turvallisuudestaan.

Ukrainassa ei toistaiseksi ole todettu yhtäkään koronavirustartuntaa.

Koronavirus vaati kaksi uutta kuolonuhria Iranissa

Iranissa kaksi ihmistä lisää on kuollut koronavirukseen, maan terveysministeriö kertoi tänään.

Koronavirus on nyt tappanut neljä ihmistä Iranissa. Keskiviikkona kaksi iäkästä miestä kuoli virukseen Qomin kaupungissa.

Iranin terveysministeriö kertoi tänään 13 uudesta koronavirustartunnasta. Tartuntoja on kirjattu Iranissa kaikkiaan 18.

Sekä Iraqi Airways että Kuwaitin kansallinen lentoyhtiö ovat toistaiseksi peruuttaneet Iranin-lentonsa, ja kummatkin maat kieltäneet iranilaisten maahanpääsyn, kertoo muun muassa Radio Free Europe.

Etelä-Koreassa tartunnansaaneiden määrä on selvässä kasvussa. Sairastuneiden määrä on nyt ylittänyt kahdensadan, eli sairastuneiden lukumäärä on Kiinan ja Japanin jälkeen suurin maailmassa. Suurin osa Japanissa tartunnan saaneista on kuitenkin sairastunut Jokohaman satamaan eristetyllä Diamond Princess -aluksella.

Etelä-Koreassa tartuntoja on todettu kahdessa maan eteläosassa sijaitsevassa kaupungissa: Daegussa ja Cheongdossa.

Etelä-Korea ilmoitti ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta eilen. Tautiin menehtynyt oli Cheongdossa sijaitsevan psykiatrisen hoitolaitoksen potilas.

Daegun pormestari on kehottanut kaupungin asukkaita pysyttelemään sisätiloissa.

Daegu on Etelä-Korean neljänneksi suurin kaupunki ja siellä on yli 2,5 miljoonaa asukasta.

WHO varoittelee

Koronavirus on nyt johtanut yli 2 200 ihmisen kuolemaan ja tarttunut arviolta yli 75 000 ihmiseen Kiinassa ja yli 1 100 ihmiseen yli 25 maassa.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että koronaviruksesta voi muodostua valtioille vakava ongelma, jos ne eivät tee rajuja vastatoimia. WHO lähettää pian kansainvälisen ryhmän Wuhanin kaupunkiin. Ryhmä on jo työskennellyt Pekingissä, Sichuanissa ja Guangdongissa.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo olevansa huolissaan Kiinan ulkopuolella todetuista koronavirustapauksista, joissa sairastuneilla ei ole selvää linkkiä Kiinaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa tartunnan saanut ei ole oleskellut Kiinassa.

Korjattu klo 12.49: Korjattu Qomin kaupungin nimi. Nimessä on yksi o-kirjain.