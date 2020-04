Kiinan koronakuolemat painuivat nollaan, Wuhanista saa kohta lähteä pois

Kiinan tiistaina julkaisemissa luvuissa ei ensi kertaa epidemian aikana ollut yhtään uutta koronaviruksesta johtuvaa kuolemantapausta. Tähän asti kuolemantapauksia on tullut joka päivä siitä lähtien, kun Kiinan viranomaiset aloittivat lukemien julkistamisen tammikuussa.

Koronavirustartuntojen ja kuolemien määrän kasvu on ollut viruksen alkuperämaassa Kiinassa hidasta jo helmikuun lopulta lähtien. Suurin osa maassa viime viikkoina vahvistetuista tartunnoista on tullut ulkomailta.

Tiistaina Kiinan viranomaiset vahvistivat 32 uutta tartuntaa, joista kaikki olivat peräisin ulkomailta.

Kiinan ilmoitusta varjostivat epäilyt siitä, pitävätkö luvut paikkansa. Kiinan on epäilty ilmoittavan liian pieniä tartunta- ja kuolinlukuja, minkä maa on kiistänyt.

Kiinassa on todettu yhteensä vajaat 82 000 tartuntaa, ja yli 3 300 ihmistä on kuollut.

Wuhanista saa kohta lähteä, jos pystyy

Viruksen lähtöpaikkana pidetyn Hubein maakunnan pääkaupungin Wuhanin asukkaille koittaa tiistaina puoliltaöin yksi merkkipaalu, kun heidän sallitaan viimein halutessaan lähteä kaupungista. Liikenne pois kaupungista on kuitenkin edelleen rajoitettua, sillä lento- ja junayhteyksiä kaupunkiin leikattiin rajusti epidemian riehuessa.

Viranomaiset muistuttivat kuitenkin, että asukkaiden on edelleen ilmoittauduttava poistuessaan asuinalueiltaan ja pysyttävä valppaina uusien tartuntojen varalta.

Osaan Japanista poikkeustila

Japanin pääministeri Shinzo Abe on julistanut osaan maata kuukauden kestävän poikkeustilan koronaepidemian takia. Poikkeustila astuu voimaan seitsemällä alueella, muun muassa Tokiossa ja Osakassa.

Poikkeustilan aikana maakuntien johtajat voivat kehottaa ihmisiä pysymään kotona ja ei-välttämättömiä kauppoja sulkemaan ovensa. Kehotus ei kuitenkaan ole sitova, eikä sen rikkomisesta seuraa rangaistusta.

Japanissa koronatilanne on pahin pääkaupungissa Tokiossa.

Japanissa on todettu yli 3 900 koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 92 ihmistä. Tilanne on vakavin Tokiossa, missä uusien tartuntojen määrä on kasvanut lähes päivittäin.

Pelastakaa Lapset haluaa sata miljoonaa

Avustusjärjestö Pelastakaa Lapset yrittää kerätä lyhyessä ajassa sata miljoonaa dollaria koronaviruspandemian runtelemille lapsille. Keräys on järjestön satavuotisen historian suurin.

Pelastakaa Lapset varoittaa, että koronaviruspandemia uhkaa romuttaa lasten terveyden ja koulutuksen sekä aiheuttaa ennennäkemättömän suojelun tarpeen.

– Pandemia leviää nyt maailman köyhimmissä maissa ja runtelee jo valmiiksi hauraita terveydenhuoltojärjestelmiä. Näissä maissa ei nykyiselläkään kyetä pelastamaan lasten henkiä hoitamalla esimerkiksi malariaa, keuhkokuumetta tai aliravitsemusta, sanoo järjestön johtaja Inger Ashing tiedotteessa.