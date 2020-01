Kiinan mysteerivirustartunnan saaneita on todennäköisesti satoja enemmän kuin on raportoitu, arvioivat tutkijat – virus vaikuttaa sarsia ja mersiä lempeämmältä

Kiinassa sars-virusta muistuttavan mysteeriviruksen tartunnan saaneita on mahdollisesti satoja enemmän kuin virallisesti on raportoitu, arvioivat tutkijat. Kiinan viranomaisten mukaan virukseen liitetyn hengitystiesairauden on saanut nelisenkymmentä ihmistä, mutta tutkijat uskovat tapauksia olevan jopa yli 1 700.

Tähän asti kahden ihmisen on kerrottu kuolleen uudenlaisen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tapaukset ovat pääosin peräisin Kiinassa Wuhanin kaupungissa sijaitsevalta torilta, jossa myydään muun muassa mereneläviä ja eläviä eläimiä. Alueelta otetuissa näytteissä on ilmennyt uutta virusta, mutta muutamat tartunnan saaneista potilaista eivät omien kertomustensa mukaan ole käyneet torialueella.

Perjantaina julkaistussa, Imperial College London -yliopiston alla toimivan MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis -keskuksen tutkijoiden raportissa arvioidaan sairastuneiden määrää kansainvälisten lentotietojen perusteella. Thaimaassa on tullut ilmi kaksi ja Japanissa yksi tapaus, mikä tutkijoiden mielestä kielii siitä, että sairastuneita on oltava raportoituja enemmän.

– Wuhanista muihin maihin levinneet kolme tapausta antavat syytä olettaa, että tapauksia on paljon enemmän kuin on raportoitu, kertoi tutkimuksessa mukana ollut professori Neil Ferguson BBC:lle.

Ferguson kuvaili BBC:lle olevansa nyt huomattavasti huolestuneempi kuin vielä viikko sitten. Hänen mielestään ihmisten pitäisi nyt huomioida tartunnan leviäminen ihmisestä ihmiseen vakavammin kuin aiemmin. Ferguson pitää myös epätodennäköisenä, että tartunnat olisivat pääosin peräisin eläimistä.

Mallinnus tuo palasia muttei kaikkia vastauksia, sanoo asiantuntija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jussi Sane painottaa, että lontoolaisessa selvityksessä on kyse yhdestä mallinnuksesta, jossa on myös paljon epävarmuustekijöitä. Tartuntojen määrä voi hänen mukaansa hyvinkin olla nyt tiedossa olevaa suurempi, mutta tarkkaa lukua ei mallinnuksen keinoin saada.

– Toki mallinnus tuo lisää palasia, mutta ei sen perusteella voi tehdä mitään hyvin pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä. Voi hyvin olla, että virus leviää tehokkaammin kuin nyt luullaan, mutta yksi mallinnus ei varmista mitään mihinkään suuntaan, hän huomauttaa.

Sane pitää todennäköisenä, että altistuneita on enemmän kuin tartuntoja on kirjattu. Aina on ihmisiä, jotka eivät altistumisesta huolimatta sairastu.

– Kokonaistapausmäärä on varmasti isompi, mutta vielä ei tiedetä, mitä se merkitsee. Jos suurin osa tartunnan saaneista ei oireile tai oireilee vain lievästi, se indikoi, ettei tauti ole kovin vaarallinen.

WHO:n mukaan oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä ja kurkkukipu.

Ihmistartunnan mahdollisuus vielä selvityksessä

Virus kuuluu samaan tautiperheeseen kuin tappava sars-virus. Terveysviranomaiset eri puolilla maailmaa ovat kuitenkin vakuutelleet, että tartuntariski on yleisesti hyvin matala.

Jussi Sanen päätehtäviä THL:ssa ovat muun muassa tartuntatautien seuranta ja torjunta sekä valmiustoiminta. Hänen mukaansa WHO on arvioinut, ettei uusi virus ole niin vakava kuin sars- ja mers-koronavirukset.

– Tartuttavuus ja kuolleisuus ovat tärkeimmät muuttujat, kun arvioidaan uuden viruksen potentiaalia aiheuttaa isompi epidemia. Nykytiedot eivät tue sitä, että tämä virus olisi yhtä tartuttava (kuin sars tai mers).

Sars- ja mers-koronavirukset aiheuttavat hengenvaarallista keuhkokuumetta ja äkillistä hengityksen vajaatoimintaa. Sars-epidemia oli vuonna 2003, jolloin siihen kuoli satoja ihmisiä. Mers-tartunta todettiin ihmisellä ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Sane kertoo, että nyt viranomaiset seuraavat sairastuneiden lähikontakteja ja esimerkiksi sairaalahenkilökuntaa selvittääkseen, voiko tauti levitä ihmisten välillä. Toistaiseksi tästä ei ole Sanen mukaan ollut merkkejä. Ihmisten välisten tartuntojen mahdollisuutta ei voida Sanen mukaan vielä sulkea pois, mutta eri asia on, miten tehokasta leviäminen on.

– Vielä ei tiedetä sitäkään, vaatisiko tartunta lähikontaktin vai leviäisikö virus tehokkaasti tilassa, jossa joku aivastaa tai yskii.

Lentokentillä mitataan lämpöjä

Hongkongissa viranomaiset ovat pyrkineet estämään viruksen leviämistä esimerkiksi mittaamalla ruumiinlämmön Manner-Kiinasta tulevilta matkustajilta, ja perjantaina Yhdysvallat ilmoitti aloittavansa Wuhanista tulevien matkustajien tarkastukset. Tarkastettaviksi otetaan Wuhanista suoraan tai jatkolennoilla San Franciscon, New Yorkin JFK:n ja Los Angelesin lentokentille saapuvat ihmiset.

Suomeen ei tule Wuhanista suoria lentoja. Sane kertoo, ettei matkailijoiden lämpötarkastuksista ole ollut keskustelua eikä sellaiseen ole ainakaan toistaiseksi syytäkään ryhtyä. Hänen mukaansa laajamittaisen lämpömittaamisen kustannustehokkuus on havaittu muun muassa ebolan yhteydessä huonoksi.

Tautitilannetta tarkkailee WHO, joka tarvittaessa päivittää suosituksiaan.