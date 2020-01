Kiinan mysteerivirustartunnan saaneita on todennäköisesti satoja enemmän kuin on raportoitu, arvioivat tutkijat

Kiinassa sars-virusta muistuttavan mysteeriviruksen tartunnan saaneita on todennäköisesti satoja enemmän kuin virallisesti on kerrottu, arvioivat tutkijat. Kiinan viranomaisten mukaan virukseen liitetyn hengitystiesairauden on saanut nelisenkymmentä ihmistä, mutta tutkijat uskovat tapauksia olevan jopa yli 1 700.

Eilen julkaistussa, Imperial College London -yliopiston tutkijoiden raportissa arvioidaan sairastuneiden määrää lentotietojen perusteella. Thaimaassa on tullut ilmi kaksi ja Japanissa yksi tapaus, mikä tutkijoiden mielestä kielii siitä, että sairastuneita on oltava raportoituja enemmän.

Tähän asti kahden ihmisen on kerrottu kuolleen viruksen aiheuttamaan tautiin.