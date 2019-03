Kiinan presidentti Xi vierailee Italiassa Uuden silkkitien merkeissä

Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään vierailunsa Eurooppaan Italiasta. Maat ovat aikeissa allekirjoittaa sopimuksen Italian liittymisestä Kiinan Uusi silkkitie -hankkeeseen. Sopimus ei ole sitova.

Useat muut EU-maat ja Yhdysvallat ovat suhtautuneet hyvin epäillen valtavaan infrastruktuuriprojektiin, joka tunnetaan englanniksi nimellä One Belt and One Road. Kiinan epäillään pyrkivän levittämään vaikutusvaltaansa liikenneyhteyksiä rahoittamalla sekä saamaan köyhempiä maita riippuvaiseksi tuen jatkumisesta ajamalla ne eräänlaiseen velkaloukkuun.

Italian pääministerin Giuseppe Conten mukaan hankkeeseen liittyminen ei ole ristiriidassa maan EU- ja Nato-jäsenyyksien kanssa. Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan EU-maiden olisi kuitenkin hyvä sopia yhtenäisestä lähestymistavasta Kiinan hankkeeseen.

Xi jatkaa vierailuaan Italiasta Monacon kautta Ranskaan.

Italiasta tulee ensimmäinen johtavan läntinen teollisuusmaa, joka liittyy Uusi silkkitie -hankkeeseen. Kiinan on kerrottu olevan kiinnostunut muun muassa investoinneista Triesten ja Genovan satamiin, mikä tarjoaisi sille helpomman pääsyn Euroopan markkinoille.