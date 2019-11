Kiinan suurlähettiläs uhkailee Ruotsin hallitusta sananvapauspalkinnosta

Kiinan Ruotsin-suurlähettiläs varoittaa ruotsalaispoliitikkoja osallistumasta kirjankustantaja Gui Minhaille myönnetyn sananvapauspalkinnon luovuttamisjuhlaan. Ruotsin Pen-klubin myöntämä Tucholsky-palkinto on tänä iltana määrä antaa Tukholmassa poissaolevalle Gui Minhaille, joka on vangittuna Kiinassa. Hän on Ruotsin kansalainen.

Suurlähettiläs Gui Conyou varoittaa Ruotsin radion haastattelussa Kiinan ryhtyvän vastatoimiin, jos korkeat ruotsalaispoliitikot osallistuvat palkintoseremoniaan.

– Osa ihmisistä Ruotsissa ei voi kuvitella tuntevansa oloaan rauhalliseksi, jos he ovat loukanneet Kiinan kansan tunteita ja kiinalaisen osapuolen etuja, suurlähettiläs sanoo.

Kulttuuriministeri Amanda Lindin tiedottajan mukaan ministeri aikoo olla suunnitellusti jakamassa palkintoa.

Ulkoministeri Ann Linde puolestaan torjuu jyrkästi Kiinan kommentit ja kertoo Ruotsin tehneen asian tiettäväksi myös Kiinalle suurlähetystöjen kautta. Linden mukaan Ruotsissa on ilmaisunvapaus, joka tarkoittaa, että järjestöt saavat myöntää palkintoja kenelle haluavat. Kulttuuriministeri on aina ollut jakamassa Ruotsin Penin palkintoja, ja samaa käytäntöä aiotaan jatkaa, Linde sanoo.

Ulkoministerin mukaan on hyvin vakavaa, että yksi valtio yrittää määrätä toisen valtion hallitusta siitä, kuinka sen tulisi käyttäytyä.

Ruotsin Pen-kulbi on jakanut saksanjuutalaisen kirjailijan Kurt Tucholskyn (1890–1935) mukaan nimettyä palkintoa vuodesta 1985. Se myönnetään vainotulle, uhatulle tai maanpakoon ajetulle kirjailijalle tai journalistille.