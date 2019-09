Kiinan valtionjohto kumartui Maon patsaan äärelle – kansantasavallan 70-vuotispäivän juhlamenot alkoivat

Kiinan kansantasavallan 70-vuotisen historian juhlamenot ovat alkaneet Pekingissä. Ohjelmassa oli tänään esimerkiksi Pekingin Taivaallisen rauhan aukiolla järjestettävä muistoseremonia.

Presidentti Xi Jinping ja maan korkea poliittinen johto kokoontuivat Taivaallisen rauhan aukiolla sijaitsevaan mausoleumiin kunnioittamaan kansantasavallan perustajaa Mao Zedongia. Maon johtamat kommunistisissit ajoivat Kiinassa vallassa olleet tasavaltalaiset Kuomintangin joukot Taiwaniin sisällissodan jälkeen vuonna 1949, ja kommunistit julistivat kansantasavallan perustetuksi.

Johtajat myös kävivät aukiolla sijaitsevalla Kansan sankareiden monumentilla osoittamassa kunnioitustaan. Monumentin eteen laskettiin kukkakoreja lapsikuoron laulaessa.

– Lupaavalla valtiolla täytyy olla sankareita ja valtiolla, jolla on tulevaisuudennäkymiä, täytyy olla edelläkävijöitä, Xi sanoi valtionmedia CCTV:n mukaan.

Varsinainen juhlapäivä on huomenna tiistaina, jolloin kansantasavallan perustamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta. Tiistaina ohjelmassa on muun muassa suuri sotilasparaati. Kansallispäivän jälkeen Kiinassa alkaa seuraavan viikon alkuun jatkuva kansallinen loma, kultainen viikko.

Kaikki eivät ole innoissaan juhlallisuuksista. Esimerkiksi Kiinan itsehallintoalueella Hongkongissa marssittiin eilen laajoissa mielenosoituksissa Kiinan totalitarismia vastaan. Tiistain kansallispäivän juhlallisuudet on Hongkongissa peruttu turvallisuushuolien vuoksi.

Tiistaina protestoijat Hongkongissa aikovat järjestää mielenosoituksia, joissa on määrä pukeutua mustaan. Protestiliikehdintää on pidetty kiusallisena Kiinalle, sillä se on vienyt huomiota juhlallisuuksista.

Protestiviikonloppu Hongkongissa päättyi yhteenottoihin poliisin kanssa

Eilen mielenosoitukset yltyivät Hongkongissa rajuimmiksi viikkoihin. Mielenosoittajat ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa. Poliisi käytti kyynelkaasua, kumiluoteja ja vesitykkejä, kun taas mielenosoittajien kerrotaan heittäneen polttopulloja sekä kivittäneen poliiseja.

Protestit olivat jatkoa lauantain mielenilmaukselle, jossa kymmenettuhannet protestoivat niin sanotun sateenvarjoliikkeen vuosipäivänä. Viisi vuotta sitten alkanutta sateenvarjoliikettä pidetään merkittävänä taustavoimana tämän hetken mielenosoituksissa.

Hongkongissa on osoitettu mieltä kesästä lähtien Kiinan vaikutusvaltaa vastaan ja demokraattisten uudistusten puolesta. Protestit saivat alkunsa lakialoitteesta, joka olisi mahdollistanut rikoksista epäiltyjen luovutuksen Manner-Kiinaan. Lakialoite peruttiin, mutta protestoijien vaatimukset ovat muuttuneet laajemmiksi vaatimuksiksi demokraattisista uudistuksista ja Kiinan vaikutusvallan vähentämisestä.