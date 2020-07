Kiinassa ennätysmäärä koronatartuntoja sitten huhtikuun – jo miljoonia testattu uuden aallon torjumiseksi

Kiinassa vahvistettiin maanantaina 61 uutta koronavirustartuntaa, mikä on korkein määrä sitten huhtikuun.

Tartuntaryppäitä on havaittu eri alueilla, ja viranomaiset ovat julistaneet tiukat rajoitukset tartuntojen leviämisen torjumiseksi.

Uusista tartunnoista suurin osa on havaittu Luoteis-Kiinassa Xinjiangin alueella. Alueen pääkaupungissa Urumqissa on aloitettu massiivinen testausohjelma, jossa on tähän mennessä testattu 2,3 miljoonaa aiemmin negatiivisen tuloksen saanutta asukasta.

Hongkong määräsi maskipakon uuden tartunta-aallon torjumiseksi

Hongkongilaisten on keskiviikosta lähtien käytettävä kasvomaskeja julkisilla paikoilla.

Viranomaiset julkistivat maanantaina kaupungin tähän mennessä tiukimmat rajoitukset koronaviruksen uuden tartunta-aallon torjumiseksi. Yli kahden hengen kokoontumiset julkisilla paikoilla kielletään, ja ravintolat saavat tarjota vain noutoruokaa.

Pääsihteeri Matthew Cheung kuvaili epidemiatilannetta Hongkongissa huomattavan vakavaksi.